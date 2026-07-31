Trump verkündet Vereinbarung zu Hamas-Entwaffnung

Kairo/Gaza - Der von den USA initiierte sogenannte Friedensrat hat laut US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt. Das sei "ein monumentaler Schritt" hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch alle anderen islamistischen Gruppen in dem Küstengebiet würden entwaffnet. Im Gegenzug würden Israels Streitkräfte nach Abschluss der Entwaffnung abziehen.

"L'amour toujours"-Gesänge beschäftigen Justiz

Wien - Das Singen des Partyhits "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino in abgeänderter rassistischer Form beschäftigt die Justiz österreichweit. In einer Anfragebeantwortung an die Grünen berichtete das Justizministerium von mindestens 26 Verfahren, die nach solchen Vorfällen anhängig waren - von einer reinen Anfangsverdachtsprüfung bis zu Gerichtsprozessen. Verurteilungen gab es aber nur in den seltensten Fällen. Die Grünen orten ein strukturelles Problem.

AHS-Lehrervertreter will wieder mehr Fokus auf Leistung

Wien - Der neue Vorsitzende der AHS-Lehrergewerkschaft, Georg Stockinger (FCG), hat im APA-Interview einen stärkeren Fokus auf Leistung in den Schulen gefordert. "Wenn ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler reüssieren, dass wir in Österreich einen Bildungsstandard haben, dann müssen wir auch zulassen, dass Leistung eingefordert wird", betonte er. Durch KI könne man Leistungen immer einfacher vortäuschen, deshalb sollten etwa öfter als derzeit Tests vor Ort erlaubt sein.

Trump zögert bei Patriot-Lizenz für Ukraine

Washington - Die Ukraine hat vor dem nahenden Winter auf eine rasche Stärkung ihrer Luftverteidigung gedrungen und ist nun beim erhofften Lizenzbau von US-Raketen auf Hürden gestoßen. Denn einem Bericht der "Financial Times" zufolge ist sich US-Präsident Donald Trump nicht sicher, ob er zustimmen wird. "Es ist eine sehr außergewöhnliche Waffe, und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, an wen wir Lizenzen vergeben", zitierte die Zeitung den Präsidenten aus einem Telefonat.

Auch Anthropic-KI hackte ungeplant Unternehmen

San Francisco - Wenige Wochen nach der aufsehenerregenden Hacker-Attacke eines KI-Modells des ChatGPT-Entwicklers OpenAI muss der Rivale Anthropic einräumen, dass ihm etwas Ähnliches passiert ist. In Testläufen drang Künstliche Intelligenz von Anthropic ungeplant in Computersysteme von drei Unternehmen ein, wie die KI-Firma mitteilte. Zunächst blieb das unbemerkt. Man habe die Aktivität erst bei einer nachträglichen Überprüfung von gut 141.000 Testläufen nach dem OpenAI-Vorfall festgestellt.

Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen

EU-weit/Rom - Nach der Ankunft Hunderter Migranten binnen weniger Tage in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika hat Italien den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum gefordert. Ihre Regierung sei dabei, "die zuständigen Stellen zusammenzubringen", erklärte Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni. "Sobald diese Treffen abgeschlossen sind, sind wir bereit zu handeln, auch durch außergewöhnliche Maßnahmen (...) wie etwa das Aussetzen des Schengen-Abkommens mit Spanien".

Russen schossen laut Selenskyj mit nordkoreanischer Rakete

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland bei seinem schweren Luftangriff erstmals seit längerer Zeit wieder eine Rakete aus Nordkorea eingesetzt. Gerade diese Rakete habe das Wohnhaus einer Großfamilie in Raduschne bei Krywyj Rih getroffen, sagte Selenskyj per Video aus Kiew. "Natürlich wird es noch Untersuchungen geben, alles wird überprüft werden, aber nach derzeitigem Stand handelt es sich um eine nordkoreanische ballistische Rakete."

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red