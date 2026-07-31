Zehntausende Migranten in spanischen Exklaven in Nordafrika

Melilla/Ceuta/Madrid - Tausende Migrantinnen und Migranten sind in den vergangenen Tagen in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika gelangt. Schätzungen aus Polizeikreisen zufolge könnten mehr als 20.000 Menschen aus Nordafrika überwiegend schwimmend nach Ceuta gelangt sein, wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtete. Mindestens 16 Menschen seien bereits tot aus dem Wasser geborgen worden. Auch in der Exklave Melilla haben zuletzt Hunderte Migranten die Grenze überwunden.

Juli-Inflation fiel auf 2,7 Prozent

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Trump verkündet Vereinbarung zu Hamas-Entwaffnung

Kairo/Gaza - Der von den USA initiierte sogenannte Friedensrat hat laut US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt. Das sei "ein monumentaler Schritt" hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch alle anderen islamistischen Gruppen in dem Küstengebiet würden entwaffnet. Im Gegenzug würden Israels Streitkräfte nach Abschluss der Entwaffnung abziehen.

Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in der Nacht

Kuwait-Stadt/Teheran - Der Iran hat in der Nacht auf Freitag US-Militärstützpunkte im Nahen Osten angegriffen. Die Armee habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen, hieß es in Mitteilungen des Militärs. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Weder aus Bahrain noch aus Kuwait lagen zunächst Berichte über eine Aktivierung der Luftabwehr vor. In der Nacht wurden auch keine neuen Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran bekannt.

Griechenland und Türkei kämpfen weiter gegen Feuer

Bordeaux/Madrid/Kreta - Während sich die Waldbrandlage in Frankreich und Spanien entspannt und Tausende Evakuierte nach Hause zurückkehren, ist die Situation in Griechenland und der Türkei weiter angespannt. Von hoher Trockenheit und Hitze begünstigte Brände, die von kräftigem Wind weiter angefacht werden, machen der Feuerwehr sehr zu schaffen. An der französischen Atlantikküste haben bis Freitagfrüh 144.000 der 224.000 evakuierten Menschen nach Hause zurückkehren können.

Auch Anthropic-KI hackte ungeplant Unternehmen

San Francisco - Wenige Wochen nach der aufsehenerregenden Hacker-Attacke eines KI-Modells des ChatGPT-Entwicklers OpenAI muss der Rivale Anthropic einräumen, dass ihm etwas Ähnliches passiert ist. In Testläufen drang Künstliche Intelligenz von Anthropic ungeplant in Computersysteme von drei Unternehmen ein, wie die KI-Firma mitteilte. Zunächst blieb das unbemerkt. Man habe die Aktivität erst bei einer nachträglichen Überprüfung von gut 141.000 Testläufen nach dem OpenAI-Vorfall festgestellt.

"L'amour toujours"-Gesänge beschäftigen Justiz

Wien - Das Singen des Partyhits "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino in abgeänderter rassistischer Form beschäftigt die Justiz österreichweit. In einer Anfragebeantwortung an die Grünen berichtete das Justizministerium von mindestens 26 Verfahren, die nach solchen Vorfällen anhängig waren - von einer reinen Anfangsverdachtsprüfung bis zu Gerichtsprozessen. Verurteilungen gab es aber nur in den seltensten Fällen. Die Grünen orten ein strukturelles Problem.

Trump zögert bei Patriot-Lizenz für Ukraine

Washington - Die Ukraine hat vor dem nahenden Winter auf eine rasche Stärkung ihrer Luftverteidigung gedrungen und ist nun beim erhofften Lizenzbau von US-Raketen auf Hürden gestoßen. Denn einem Bericht der "Financial Times" zufolge ist sich US-Präsident Donald Trump nicht sicher, ob er zustimmen wird. "Es ist eine sehr außergewöhnliche Waffe, und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, an wen wir Lizenzen vergeben", zitierte die Zeitung den Präsidenten aus einem Telefonat.

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red