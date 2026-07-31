14-Jähriger in Tirol wegen Terrorverdachts festgenommen

Innsbruck - Ein 14-jähriger Tiroler ist bereits am 20. Juli wegen des "Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten" festgenommen worden. Ein Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft bestätigte der APA am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Wie aus Ermittlerkreisen in Erfahrung zu bringen war, soll sich der mutmaßlich rechtsextreme Bursch über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben.

Trump verkündet Vereinbarung zu Hamas-Entwaffnung

Kairo/Gaza - Der von den USA initiierte "Friedensrat" hat laut US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zur Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt. Auch alle anderen islamistischen Gruppen würden dort entwaffnet. Im Gegenzug würden Israels Streitkräfte nach Abschluss der Entwaffnung abziehen. Die Hamas forderte allerdings von Israel eine Zustimmung zur Vereinbarung, bevor sie diese umsetzt. Der Palästinensische Islamische Jihad (PIJ) lehnte das Abkommen ab.

Rund 49.000 Migranten gelangten in spanische Afrika-Exklave

Melilla/Ceuta/Madrid - Binnen 24 Stunden sind laut offiziellen Angaben rund 49.000 Migranten in die Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Sie seien von Marokko aus auf dem See- und Landweg in das Gebiet gekommen, teilte das spanische Innenministerium am Freitag mit. Das an der Küste gelegene Ceuta ist immer wieder Ziel von Migranten, die von Marokko aus die EU erreichen wollen. Nach dem jüngsten Massenandrang hat Spaniens Regierung zur Unterstützung der örtlichen Polizei Militär entsandt.

Juli-Inflation fiel auf 2,7 Prozent

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel. Dienstleistungen waren dagegen weiterhin der größte Inflationstreiber.

Österreicher verbrauchen Jahresmenge an Zucker bis 3. August

Wien - Am 3. August werden die Österreicherinnen und Österreicher heuer rechnerisch schon so viel Zucker konsumiert haben, wie für ein ganzes Jahr maximal empfohlen wäre, teilte Foodwatch am Freitag mit. Laut der WHO sollen höchstens zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker kommen, für Erwachsene sind das maximal 50 Gramm. Stattdessen nehmen hierzulande Erwachsene pro Tag knapp 92 Gramm zu sich. Foodwatch forderte die Einführung einer Steuer auf gesüßte Getränke.

"L'amour toujours"-Gesänge beschäftigen Justiz

Wien - Das Singen des Partyhits "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino in abgeänderter rassistischer Form beschäftigt die Justiz österreichweit. In einer Anfragebeantwortung an die Grünen berichtete das Justizministerium von mindestens 26 Verfahren, die nach solchen Vorfällen anhängig waren - von einer reinen Anfangsverdachtsprüfung bis zu Gerichtsprozessen. Verurteilungen gab es aber nur in den seltensten Fällen. Die Grünen orten ein strukturelles Problem.

Griechenland und Türkei kämpfen weiter gegen Feuer

Bordeaux/Madrid/Kreta - Während sich die Waldbrandlage in Frankreich und Spanien entspannt und Tausende Evakuierte nach Hause zurückkehren, ist die Situation in Griechenland und der Türkei weiter angespannt. Von hoher Trockenheit und Hitze begünstigte Brände, die von kräftigem Wind weiter angefacht werden, machen der Feuerwehr sehr zu schaffen. An der französischen Atlantikküste haben bis Freitagfrüh 144.000 der 224.000 evakuierten Menschen nach Hause zurückkehren können.

Polen: Abgestürztes Geschoß war russische Rakete

Warschau - Bei einer über Polen abgestürzten Rakete handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper. "Ich habe mit dem Einsatzleiter, General Ireneusz Nowak, gesprochen, und wir können mit voller Verantwortung bestätigen, dass es sich um eine russische Ch-101-Rakete handelt", sagte Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk am Donnerstagabend dem Radiosender Rmf.fm.

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red