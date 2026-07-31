Trump verkündet Vereinbarung zu Hamas-Entwaffnung

Kairo/Gaza - Nach einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Vereinbarung zur Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen hat diese die Umsetzung des Abkommens von ersten Schritten Israels abhängig gemacht. Israels Regierung hatte zuvor erklärt, sie fordere die vollständige Entwaffnung der Hamas als Vorbedingung. Der Palästinensische Islamische Jihad (PIJ) lehnte das Abkommen, das auch eine Entwaffnung aller anderen islamistischen Gruppen im Gazastreifen vorsieht, ab.

Rund 49.000 Migranten gelangten in spanische Afrika-Exklave

Melilla/Ceuta/Madrid - Binnen 24 Stunden sind laut offiziellen Angaben rund 49.000 Migranten in die Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Sie seien von Marokko aus auf dem See- und Landweg in das Gebiet gekommen, teilte das spanische Innenministerium am Freitag mit. Das an der Küste gelegene Ceuta ist immer wieder Ziel von Migranten, die von Marokko aus die EU erreichen wollen. Nach dem jüngsten Massenandrang hat Spaniens Regierung zur Unterstützung der örtlichen Polizei Militär entsandt.

Juli-Inflation fiel auf 2,7 Prozent

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel. Dienstleistungen waren dagegen weiterhin der größte Inflationstreiber.

14-Jähriger in Tirol wegen Terrorverdachts in U-Haft

Innsbruck/Österreich - Ein 14-jähriger Tiroler ist bereits am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten (� 278c StGB) festgenommen worden. Der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft (StA), Hansjörg Mayr, bestätigte der APA am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Wie aus Ermittlerkreisen in Erfahrung zu bringen war, soll sich der mutmaßlich Rechtsextreme über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben.

Mehrheit lehnt FIFA-Pläne ab - FIFA-Berater trat zurück

Zürich - Eine Mehrheit der FIFA-Mitgliedsländer hat sich gegen die umstrittenen Investorenpläne des Weltverbands ausgesprochen. Die 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatten am Donnerstag in diesem Konnex gar mit einem WM-Boykott gedroht. Gegen die Pläne stellten sich auch die Verbände für Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF/35) und Asiens (AFC/46) - in Summe eine Mehrheit von 136 Stimmen. Zudem trat ein hochrangiger FIFA-Berater aus Protest zurück.

Massengrab im Kosovo entdeckt

Prishtina (Pristina) - Im Norden des Kosovo ist ein Massengrab entdeckt worden, in dem Opfer des Bürgerkriegs in der damaligen südserbischen Provinz vermutet werden. Wie der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Donnerstagabend mitteilte, könnte es sich um sterbliche Überreste von 23 Intellektuellen, Ärzten, Professoren und Menschenrechtsaktivisten handeln. Sie seien am 19. April 1999 aus der Stadt Mitrovica entführt und in der Folge getötet worden.

ÖVP will Fußfessel für Gefährder diskutieren

Wien - Nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin nimmt nun auch die politische Diskussion in Österreich über den Umgang mit Gefährdern Fahrt auf. ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl machte am Freitag Druck, die Verwendung einer Fußfessel für potenzielle Attentäter einzuführen. Diesen Vorschlag werde man in Gesprächen mit den Regierungspartnern SPÖ und NEOS einbringen, kündigte er in einer Pressekonferenz an.

Zwei Tote und mehrere Vermisste nach Lawine am Broad Peak

Islamabad - Im pakistanischen Karakorum-Gebirge sind nach einem Lawinenabgang zwei internationale Bergsteiger getötet worden, zahlreiche weitere wurden am Freitag weiter vermisst. Unter ihnen befindet sich auch der nepalesischstämmige Leiter der Expedition, Nirmal Purja, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) am Freitag mit. Purja hatte im Oktober 2019 einen Rekord aufgestellt, nachdem er die 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten bezwungen hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red