Rund 60.000 Migranten gelangten in spanische Afrika-Exklave

Melilla/Ceuta/Madrid - Binnen 24 Stunden sind laut offiziellen Angaben rund 60.000 Migranten in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Sie seien aus Marokko auf dem See- und Landweg in das Gebiet gekommen, erklärten die Behörden am Freitag. Dabei starben über 30 Menschen. Das an der Küste gelegene Ceuta sowie die zweite Exklave Melilla sind immer wieder Ziel von Migranten, die von Marokko aus die EU erreichen wollen. Später hieß es, 25.000 Personen hätten die Exklaven wieder verlassen.

14-Jähriger in Tirol wegen Terrorverdachts in U-Haft

Innsbruck/Österreich - Ein 14-jähriger Tiroler ist bereits am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten (� 278c StGB) festgenommen worden. Der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft (StA), Hansjörg Mayr, bestätigte der APA am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Wie aus Ermittlerkreisen in Erfahrung zu bringen war, soll sich der mutmaßlich Rechtsextreme über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben.

Juli-Inflation fiel auf 2,7 Prozent

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel. Dienstleistungen waren dagegen weiterhin der größte Inflationstreiber.

Mehrheit lehnt FIFA-Pläne ab - FIFA-Berater trat zurück

Zürich - Eine Mehrheit der FIFA-Mitgliedsländer hat sich gegen die umstrittenen Investorenpläne des Weltverbands ausgesprochen. Die 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatten am Donnerstag in diesem Konnex gar mit einem WM-Boykott gedroht. Gegen die Pläne stellten sich auch die Verbände für Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF/35) und Asiens (AFC/46) - in Summe eine Mehrheit von 136 Stimmen. Zudem trat ein hochrangiger FIFA-Berater aus Protest zurück.

In Wien verurteilter syrischer Ex-Polizeichef untergetaucht

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Anfang Juli sind zwei frühere Vertreter des Regimes des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad am Wiener Landesgericht zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt worden. Der frühere Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes, Khaled Al H., und der Ex-Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa, Mussab Abou R., wurden der Folter und weiterer schwerer Straftaten an 21 Zivilisten für schuldig befunden. Nun ist Mussab Abou R. offenbar untergetaucht.

Österreicher verbrauchen Jahresmenge an Zucker bis 3. August

Wien - Am 3. August werden die Österreicherinnen und Österreicher heuer rechnerisch schon so viel Zucker konsumiert haben, wie für ein ganzes Jahr maximal empfohlen wäre, teilte Foodwatch am Freitag mit. Laut der WHO sollen höchstens zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker kommen, für Erwachsene sind das maximal 50 Gramm. Stattdessen nehmen hierzulande Erwachsene pro Tag knapp 92 Gramm zu sich. Foodwatch forderte die Einführung einer Steuer auf gesüßte Getränke.

Vier Tote und mehrere Vermisste nach Lawine am Broad Peak

Islamabad - Nach einem Lawinenabgang im Norden Pakistans, bei dem mutmaßlich auch der bekannte nepalesisch-britische Bergsteiger Nirmal Purja verschüttet wurde, hat die Polizei vier Tote entdeckt. "Vorläufigen Berichten zufolge wurden bisher vier Leichen geborgen", teilte der Polizeisprecher der Region Gilgit-Baltistan am Freitag auf Facebook mit. Der Zustand der weiteren Teilnehmer der zehnköpfigen Gruppe müsse erst noch überprüft werden.

Gerichtsgebühren steigen erneut um sechs Prozent

Wien - Die Gerichtsgebühren steigen ab 1. August erneut um knapp sechs Prozent. Eine entsprechende Verordnung hat Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) am Donnerstag erlassen. Betroffen sind alle festen Gebührensätze wie etwa in Zivilverfahren, bei einvernehmlichen Scheidungen oder für Grundbuchauszüge und Firmenbucheingaben. Erst im April des Vorjahrs waren die Gebühren um 23 Prozent angehoben worden. Kritik daran kommt von den Anwälten: Sie fordern einen Gebührenstopp.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red