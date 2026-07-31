Juli-Temperaturrekord für Österreich gebrochen

Wieselburg/Wien - Am letzten Tag des Monats ist der Österreichrekord für die höchste jemals in einem Juli registrierte Temperatur gebrochen worden: Wie Geosphere Austria mitteilte, wurden am Freitagnachmittag an der Messstelle Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad gemessen. Damit wurde der 43 Jahre alte Juli-Rekord gebrochen - am 27. Juli 1983 wurden in Dellach im Drautal (Kärnten) 39,7 Grad registriert.

Hamas knüpft Entwaffnung an Vorleistungen Israels

Kairo/Gaza - Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas macht die Umsetzung eines von US-Präsident Donald Trump angekündigten Friedensabkommens für den Gazastreifen von ersten Schritten Israels abhängig. Der an den Verhandlungen beteiligte Hamas-Vertreter Ghazi Hamad sagte am Freitag, Israel müsse seine Angriffe beenden und seine Streitkräfte zurückziehen. Israels Regierung hatte zuvor erklärt, sie fordere die vollständige Entwaffnung der Hamas als Vorbedingung.

Rund 60.000 Migranten gelangten in spanische Afrika-Exklave

Melilla/Ceuta/Madrid - Binnen 24 Stunden sind laut offiziellen Angaben rund 60.000 Migranten in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Sie seien aus Marokko auf dem See- und Landweg in das Gebiet gekommen, erklärten die Behörden am Freitag. Dabei starben über 30 Menschen. Das an der Küste gelegene Ceuta sowie die zweite Exklave Melilla sind immer wieder Ziel von Migranten, die von Marokko aus die EU erreichen wollen. Später hieß es, 25.000 Personen hätten die Exklaven wieder verlassen.

14-Jähriger in Tirol wegen Terrorverdachts in U-Haft

Innsbruck/Österreich - Ein 14-jähriger Tiroler ist bereits am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten (� 278c StGB) festgenommen worden. Der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft (StA), Hansjörg Mayr, bestätigte der APA am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Wie aus Ermittlerkreisen in Erfahrung zu bringen war, soll sich der mutmaßlich Rechtsextreme über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben.

Juli-Inflation fiel auf 2,7 Prozent

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel. Dienstleistungen waren dagegen weiterhin der größte Inflationstreiber.

Für Trump ist Migranten-Andrang in Ceuta "schrecklich"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta als "schrecklich" bezeichnet und vor einem hypothetischen ähnlichen Szenario in den USA gewarnt. "Das ist schrecklich. Erinnert euch an dieses Bild", zitierte ihn der Sender Fox News. "So wird es uns in drei Jahren ergehen, wenn die falsche Seite an die Macht kommt", sagte er in Anspielung auf einen möglichen Gewinn der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028.

Offenbar Rechenzentrum im Nordburgenland geplant

Nickelsdorf - In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist offenbar ein Rechenzentrum geplant, das laut "profil" eine ähnliche Dimension wie das umstrittene Google-Projekt im oberösterreichischen Kronstorf (Bezirk Linz-Land) erreichen könnte. Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage, dass er über ein mögliches Datencenter informiert worden sei. Näheres werde er aber erst bei einem Termin Mitte August erfahren.

In Wien verurteilter syrischer Ex-Polizeichef untergetaucht

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Anfang Juli sind zwei frühere Vertreter des Regimes des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad am Wiener Landesgericht zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt worden. Der frühere Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes, Khaled Al H., und der Ex-Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa, Mussab Abou R., wurden der Folter und weiterer schwerer Straftaten an 21 Zivilisten für schuldig befunden. Nun ist Mussab Abou R. offenbar untergetaucht.

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red