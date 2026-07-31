Mehr als 37.500 Migranten haben Ceuta verlassen

Melilla/Ceuta/Madrid - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika sind nach offiziellen Angaben fast zwei Drittel von ihnen in das angrenzende Marokko zurückgekehrt. Bis Freitagnachmittag hätten sich "mehr als 37.500" zunächst in Ceuta eingetroffene Menschen wieder nach Marokko begeben, teilte das spanische Innenministerium mit. In den vergangenen Tagen hatten laut Behörden rund 60.000 Menschen aus Marokko kommend Ceuta erreicht.

Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus

Rom - Italien hat die Anwendung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt. Das teilte das Innenministerium in Rom am Freitagabend mit. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Entscheidung auf Grundlage neuer Erkenntnisse getroffen, die insbesondere im Ausschuss für Migrationsanalyse und Grenzsicherheit unter Vorsitz von Innenminister Matteo Piantedosi ausgewertet wurden. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte das Ministerium zunächst nicht.

Hamas knüpft Entwaffnung an Vorleistungen Israels

Kairo/Gaza - Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas macht die Umsetzung eines von US-Präsident Donald Trump angekündigten Friedensabkommens für den Gazastreifen von ersten Schritten Israels abhängig. Der an den Verhandlungen beteiligte Hamas-Vertreter Ghazi Hamad sagte am Freitag, Israel müsse seine Angriffe beenden und seine Streitkräfte zurückziehen. Israels Regierung hatte zuvor erklärt, sie fordere die vollständige Entwaffnung der Hamas als Vorbedingung.

Juli-Temperaturrekord für Österreich gebrochen

Wieselburg/Wien - Am letzten Tag des Monats ist der Österreichrekord für die höchste jemals in einem Juli registrierte Temperatur gebrochen worden: Wie Geosphere Austria mitteilte, wurden am Freitagnachmittag an der Messstelle Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad gemessen. Damit wurde der 43 Jahre alte Juli-Rekord gebrochen - am 27. Juli 1983 wurden in Dellach im Drautal (Kärnten) 39,7 Grad registriert.

Mehrheit lehnt FIFA-Pläne ab - FIFA-Berater trat zurück

Zürich - Eine Mehrheit der FIFA-Mitgliedsländer hat sich gegen die umstrittenen Investorenpläne des Weltverbands ausgesprochen. Die 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatten am Donnerstag in diesem Konnex gar mit einem WM-Boykott gedroht. Gegen die Pläne stellten sich auch die Verbände für Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF/35) und Asien (AFC/46) - in Summe eine Mehrheit von 136 Stimmen. Zudem trat ein hochrangiger FIFA-Funktionär aus Protest zurück.

Für Trump ist Migranten-Andrang in Ceuta "schrecklich"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta als "schrecklich" bezeichnet und vor einem hypothetischen ähnlichen Szenario in den USA gewarnt. "Das ist schrecklich. Erinnert euch an dieses Bild", zitierte ihn der Sender Fox News. "So wird es uns in drei Jahren ergehen, wenn die falsche Seite an die Macht kommt", sagte er in Anspielung auf einen möglichen Gewinn der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028.

Siebenjähriger traf seinen Stammzellspender in Wien

Wien - Eine Stammzellspende im November 2019 hat es möglich gemacht, dass das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) am Freitag zum - laut Sprecherin Margit Draxl - bisher "schönsten Termin des Jahres" laden konnte. Der fand im Soccerdome in Wien-Favoriten statt, wo der siebenjährige Michael aus Niederösterreich erstmals auf seinen 24-jährigen "Retter" Lukas traf. Das Treffen soll zu weiteren Spenden animieren. Die Chance, dass zwei Menschen dafür genetisch kompatibel sind, ist gering.

Vereinte Nationen: El Ni�o heizt Herbst an

Genf/New York - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres warnt mit Blick auf das sich gerade entwickelnde Klimaphänomen El Ni�o vor einem klimamäßig heißen Spätsommer und Herbst. "Während wir mit Krieg und Instabilität ringen, verschärft sich eine weitere Krise - eine Krise, die keine Grenzen kennt und weltweit Leben und Existenzgrundlagen zerstört", sagte Guterres am Freitag in New York.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red