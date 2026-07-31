Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen

Melilla/Ceuta - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika sind nach offiziellen Angaben des spanischen Innenministeriums bis Freitagabend rund 48.000 der illegal eingereisten Migranten wieder nach Marokko zurückgekehrt. In den vergangenen Tagen hatten laut Behörden rund 60.000 Menschen aus Marokko kommend Ceuta erreicht. Nach Angaben der EU-Kommission gab es bis dato keine Weiterbewegungen in Richtung des europäischen Kontinents.

Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus

Rom - Italien hat die Anwendung des Schengen-Abkommens gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt. Das teilte das Innenministerium in Rom Freitagabend mit. Hintergrund ist nach Angaben der Regierung der starke Zustrom von Migranten in die spanische Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom wurde die Entscheidung auf Grundlage neuer Erkenntnisse getroffen, die unter Vorsitz von Innenminister Matteo Piantedosi ausgewertet wurden.

Hamas knüpft Entwaffnung an Vorleistungen Israels

Kairo/Gaza - Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas macht die Umsetzung eines von US-Präsident Donald Trump angekündigten Friedensabkommens für den Gazastreifen von ersten Schritten Israels abhängig. Der an den Verhandlungen beteiligte Hamas-Vertreter Ghazi Hamad sagte am Freitag, Israel müsse seine Angriffe beenden und seine Streitkräfte zurückziehen. Israels Regierung hatte zuvor erklärt, sie fordere die vollständige Entwaffnung der Hamas als Vorbedingung.

Neue Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

Athen - In Griechenland sind am Freitag neue Waldbrände ausgebrochen und von Wind angefacht worden. Die Feuerwehr gab an, im Verlauf von 24 Stunden hätten sich 51 neue Feuer gebildet. Ein Sprecher sagte, starke Böen hinderten Löschflugzeuge daran, Wasser aufzunehmen. In vielen Teilen des Landes herrschte laut Zivilschutz ein "sehr hohes" Waldbrandrisiko. Betroffen von Bränden waren auch die Insel Kreta, die Halbinsel Peloponnes und die Ägäisinseln Paros, Kalymnos und Andros.

Trump verhalten zu Patriot-Lizenzen für Ukraine

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut zurückhaltend zu einer möglichen Lizenz für die Herstellung von Patriot-Abfangraketen in der Ukraine geäußert. Die USA müssten dabei "sehr vorsichtig" sein, so Trump bei einer Kabinettssitzung in der Präsidentenresidenz Camp David am Freitag. "Diese Waffen sind unglaublich. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir jemandem erlauben, sie zu bauen", sagte Trump auf die Frage nach einer möglichen Produktion der Raketen in der Ukraine.

Fernpass am Samstag erneut wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Nassereith/Reutte - Auf der stark frequentierten Tiroler Fernpassstraße (B179) kommt es am Samstag zu einem da capo: Die Route wird wegen zweier angekündigter Demonstrationen einer Bürgerinitiative vor allem gegen das sogenannte "Fernpasspaket" der Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ erneut zwischen 9.45 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt werden. Zeitgleich wird - aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen - auch die enge Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar sein.

Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert Neapel

Neapel - Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat Freitagabend die süditalienische Stadt Neapel und die umliegende Region erschüttert. Nach ersten Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) ereignete sich das Beben um 19.46 Uhr. Das Epizentrum lag rund vier Kilometer von Neapel entfernt im Gebiet des Supervulkans der Phlegräischen Felder. Die Erschütterung war in der gesamten Stadt und den Nachbargemeinden deutlich zu spüren. Bis dato gab es vier Verletzte.

Zehntausende zu CSD-Paraden in deutschen Städten erwartet

Hamburg/Berlin - Eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag in Berlin versammeln sich am Samstag in mehreren Städten in Deutschland wieder Tausende Menschen zum Christopher Street Day (CSD). Die größte Veranstaltung findet in Hamburg statt, wo rund 250.000 Menschen erwartet werden. Nach dem Anschlag am Rande des CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und 31 Menschen verletzt wurden, hat die Hamburger Polizei angekündigt, die Demonstration stark zu schützen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red