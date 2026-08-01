Offizielle Auswertung: 395 Hitzetote im vergangenen Juni

Wien - Im heurigen Juni sind in Österreich rund 400 Menschen aufgrund der außergewöhnlich hohen Hitzebelastung gestorben. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat erstmals schon während des Sommers die hitzeassoziierte Sterblichkeit geschätzt und geht für den Juni 2026 von 395 Opfern aus. Das ist mit Abstand der höchste Wert in einem Juni in den vergleichbaren Auswertungen seit 2017, berichtete das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung.

Baufirma verursachte Schaden am Washingtoner Reflecting Pool

Washington - Das US-Justizministerium hat am Freitag in einem Gerichtsdokument eingeräumt, dass der Schaden am historischen Wasserbecken am Lincoln Memorial in Washington durch mangelhafte Arbeiten des für die Renovierung beauftragten Bauunternehmens verursacht wurde. Das Ministerium will den Gerichtsunterlagen zufolge seine Anklage gegen einen ehemaligen US-Olympiateilnehmer wegen Vandalismus am neu renovierten "Reflecting Pool" fallen lassen.

Zwei Tote und vier Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Messina

Rom/Messina - Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der sizilianischen Hafenstadt Messina am Donnerstag ist die Leiche eines zweiten Todesopfer geborgen worden. Dabei handelt es sich um eine Frau. Vier weitere Personen werden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag noch unter den Trümmern vermisst. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unglück - vermutlich explodierte eine Gasflasche - verletzt. Nach Angaben der Rettungskräfte besteht für sie keine Lebensgefahr.

19 Prozent lehnen öffentliches Stillen von Babys ab eins ab

Wien - 19 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher finden öffentliches Stillen von Kindern ab einem Jahr nicht in Ordnung, weitere 13 Prozent das Stillen von Kindern ab zwei. Das zeigte eine repräsentative Online-Umfrage unter 1.000 Menschen in Österreich, die im Juni vom Marktforschungsinstitut TQS im Auftrag des Babyartikel-Herstellers MAM durchgeführt wurde. 39 Prozent fanden Stillen unabhängig vom Alter akzeptabel, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Iran warnt USA vor neuen Angriffen

Teheran - Angesichts von US-Medienberichten über einen geplanten Großangriff auf Ziele im Iran droht Teheran mit Gegenschlägen auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Israel und den Golfstaaten. Das berichteten die iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die USA müssten sich bewusst sein, dass Energieanlagen von weltweiter Bedeutung in Saudi-Arabien und in Katar innerhalb der Reichweite iranischer Raketen lägen, hieß es bei Fars.

Neun Tote nach heftigen russischen Angriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Erneut hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei viele Menschen getötet und verletzt. Medienberichten zufolge wurden mindestens neun Menschen getötet, 28 weitere verletzt, unter ihnen zwei Teenager. Der Bürgermeister der Millionenstadt, Vitali Klitschko, berichtete auf der Plattform Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden sowie Autos in Brand geraten.

Mehr als 20 Verletzte nach Erdbeben bei Neapel

Neapel - Nach dem stärksten Erdbeben im Raum der Phlegräischen Felder nahe Neapel seit rund 40 Jahren ist die Zahl der Verletzten auf 21 gestiegen. Zwei davon wurden schwer verletzt, 22 Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolgt nach Angaben ihres Büros die Entwicklung der Lage; eine nationale Kriseneinheit berät. Das Beben der Stärke 4,7 hatte sich am Freitag um 19.46 Uhr ereignet.

Fußgänger beim Queren von Überlandstraße in Kärnten getötet

Obervellach - Eine Pkw-Lenkerin hat am späten Freitagabend in Kärnten einen Fußgänger, der die Straße überquerte, überfahren und dabei getötet. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Obervellach (Bezirk Hermagor). Der 58-jährige Fußgänger überquerte laut der Polizei außerhalb der Ortschaft die Gailtal Straße, als er vom Auto einer 30-Jährigen frontal erfasst wurde. Er erlitt schwerste Verletzungen, an denen er im Landeskrankenhaus Villach verstarb.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red