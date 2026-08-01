Offizielle Auswertung: 395 Hitzetote im vergangenen Juni

Wien - Im heurigen Juni sind in Österreich rund 400 Menschen aufgrund der außergewöhnlich hohen Hitzebelastung gestorben. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat erstmals schon während des Sommers die hitzeassoziierte Sterblichkeit geschätzt und geht für den Juni 2026 von 395 Opfern aus. Das ist mit Abstand der höchste Wert in einem Juni in den vergleichbaren Auswertungen seit 2017, berichtete das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung.

Fast alle Migranten verlassen Ceuta - 67 Tote

Melilla/Ceuta/Wien - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika sind die meisten Menschen nach Angaben der spanischen Regierung nach Marokko zurückgekehrt. Angesichts kaum vorhandener Aussichten auf eine Weiterreise sowie fehlender Unterkunft und Versorgung hätten die Menschen enttäuscht und freiwillig die Rückreise angetreten, berichtete die Zeitung "El Pa�s". Mindestens 67 Migranten kamen ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press.

Neun Tote nach heftigen russischen Angriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Erneut hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei viele Menschen getötet und verletzt. Medienberichten zufolge wurden mindestens neun Menschen getötet, 28 weitere verletzt, unter ihnen zwei Teenager. Der Bürgermeister der Millionenstadt, Vitali Klitschko, berichtete auf der Plattform Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden sowie Autos in Brand geraten.

Baufirma verursachte Schaden am Washingtoner Reflecting Pool

Washington - Das US-Justizministerium hat am Freitag in einem Gerichtsdokument eingeräumt, dass der Schaden am historischen Wasserbecken am Lincoln Memorial in Washington durch mangelhafte Arbeiten des für die Renovierung beauftragten Bauunternehmens verursacht wurde. Das Ministerium will den Gerichtsunterlagen zufolge seine Anklage gegen einen ehemaligen US-Olympiateilnehmer wegen Vandalismus am neu renovierten "Reflecting Pool" fallen lassen.

Zwei Tote und vier Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Messina

Rom/Messina - Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der sizilianischen Hafenstadt Messina am Donnerstag ist die Leiche eines zweiten Todesopfer geborgen worden. Dabei handelt es sich um eine Frau. Vier weitere Personen werden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag noch unter den Trümmern vermisst. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unglück - vermutlich explodierte eine Gasflasche - verletzt. Nach Angaben der Rettungskräfte besteht für sie keine Lebensgefahr.

Vorfälle mit Tankern vor dem Oman gemeldet

Maskat - Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO hat zwei Vorfälle mit Tankern vor der Küste des Oman gemeldet. Beim ersten Ereignis sei ein Tanker etwa elf Seemeilen nordöstlich von Lima von einem unbekannten Projektil getroffen worden. Dabei sei der Maschinenraum beschädigt worden. Das Schiff sei danach manövrierunfähig gewesen. Verletzte oder Umweltschäden seien nicht gemeldet worden. Der Vorfall ereignete sich demnach an der Einfahrt zur Straße von Hormuz.

Mehr als 20 Verletzte nach Erdbeben bei Neapel

Neapel - Nach dem stärksten Erdbeben im Raum der Phlegräischen Felder nahe Neapel seit rund 40 Jahren ist die Zahl der Verletzten auf 21 gestiegen. Zwei davon wurden schwer verletzt, 22 Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolgt nach Angaben ihres Büros die Entwicklung der Lage; eine nationale Kriseneinheit berät. Das Beben der Stärke 4,7 hatte sich am Freitag um 19.46 Uhr ereignet.

Fußgänger beim Queren von Überlandstraße in Kärnten getötet

Obervellach - Eine Pkw-Lenkerin hat am späten Freitagabend in Kärnten einen Fußgänger, der die Straße überquerte, überfahren und dabei getötet. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Obervellach (Bezirk Hermagor). Der 58-jährige Fußgänger überquerte laut der Polizei außerhalb der Ortschaft die Gailtal Straße, als er vom Auto einer 30-Jährigen frontal erfasst wurde. Er erlitt schwerste Verletzungen, an denen er im Landeskrankenhaus Villach verstarb.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red