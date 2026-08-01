Fast alle Migranten verlassen Ceuta - 67 Tote

Melilla/Ceuta/Wien - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika sind die meisten Menschen nach Angaben der spanischen Regierung nach Marokko zurückgekehrt. Angesichts kaum vorhandener Aussichten auf eine Weiterreise sowie fehlender Unterkunft und Versorgung hätten die Menschen enttäuscht und freiwillig die Rückreise angetreten, berichtete die Zeitung "El Pa�s". Mindestens 67 Migranten kamen ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press.

Brand nahe Bordeaux "unter Kontrolle"

Bordeaux - Der massive Waldbrand in der französischen Gironde im Südwesten des Landes ist der französischen Regierung zufolge eingedämmt. Der größte Waldbrand in Frankreich seit 1949 sei "unter Kontrolle, er breitet sich nicht mehr aus", sagte Innenminister Laurent Nu�ez bei einer Pressekonferenz am Samstag. Das Feuer war vor mehr als einer Woche in einem Kiefernwald nahe der Stadt Bordeaux ausgebrochen.

Neun Tote nach heftigen russischen Angriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Erneut hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei viele Menschen getötet und verletzt. Medienberichten zufolge wurden mindestens neun Menschen getötet, 28 weitere verletzt, unter ihnen zwei Teenager. Der Bürgermeister der Millionenstadt, Vitali Klitschko, berichtete auf der Plattform Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden sowie Autos in Brand geraten.

Iran warnt USA vor neuen Angriffen

Teheran/Washington - Die USA stehen US-Medienberichten zufolge kurz vor dem Beginn einer der größten Angriffswellen auf den Iran. Diese könnten bereits an diesem Wochenende starten und auch iranische Infrastruktur oder Energieanlagen zum Ziel haben, berichtete etwa CBS News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch Israel könne dabei wieder in den Krieg einsteigen.

Vorfälle mit Tankern vor dem Oman gemeldet

Maskat - Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO hat zwei Vorfälle mit Tankern vor der Küste des Oman gemeldet. Beim ersten Ereignis sei ein Tanker etwa elf Seemeilen nordöstlich von Lima von einem unbekannten Projektil getroffen worden. Dabei sei der Maschinenraum beschädigt worden. Das Schiff sei danach manövrierunfähig gewesen. Verletzte oder Umweltschäden seien nicht gemeldet worden. Der Vorfall ereignete sich demnach an der Einfahrt zur Straße von Hormuz.

Gewittersturm ohne Regen zog über Oberösterreich

Linz - Ein Sturm mit rund 100 km/h ist Freitagabend mit einer Gewitterfront über Oberösterreich gefegt und hat zu 150 Feuerwehreinsätzen geführt. Bäume seien auf Straßen und Gebäude gestürzt, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando Samstagvormittag. In einem Gastgarten in Wels wurde ein Mann von einer Laterne getroffen und verletzt, so die Polizei. Das Ungewöhnliche laut Feuerwehr bei dem Wetterphänomen: Es hat nicht geregnet.

Mehr als 20 Verletzte nach Erdbeben bei Neapel

Neapel - Nach dem stärksten Erdbeben seit rund 40 Jahren im Raum der Phlegräischen Felder nahe Neapel ist die Zahl der Verletzten auf 21 gestiegen. Zwei davon wurden schwer verletzt, 22 Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolgt nach Angaben ihres Büros die Entwicklung der Lage; eine nationale Kriseneinheit berät. Das Beben der Stärke 4,7 hatte sich am Freitag um 19.46 Uhr ereignet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red