Ceuta-Krise: Sondersitzung der EU-Innenminister am Dienstag

Melilla/Ceuta/Wien - Die EU-Innenminister werden sich am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung mit der durch die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta ausgelösten Krise befassen. Die irische EU-Ratspräsidentschaft kündigte am Samstag via X eine Videokonferenz zu den "Entwicklungen in Ceuta" an. Die Sondersitzung hatten Staats- und Regierungschefs von 22 EU-Mitgliedstaaten in einem Brief sowie Spaniens Regierungschef Pedro S�nchez in einem separaten Schreiben gefordert.

Kritik an Bundesstaatsanwaltschaft reißt nicht ab

Wien - Die Kritik an dem Entwurf zur geplanten Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft als unabhängige Weisungsspitze der Justiz reißt weiterhin nicht ab. Nach harten Verhandlungen schickte die Dreierkoalition den Entwurf Ende Juni in Begutachtung. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht damit in ihrer Stellungnahme hart ins Gericht: Der Entwurf könne die "politische Unabhängigkeit in keiner Weise darstellen". Auch die OStAs Graz und Innsbruck übten Kritik.

Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Region Cherson sind mindestens eine Person getötet und sieben weitere verletzt worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung am Samstag auf Telegram mit. Bei dem Angriff wurden demnach mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte Russland in der Nacht auf Samstag die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet und 28 weitere verletzt.

Nach Anschlag in Berlin - 300.000 bei CSD-Demo in Hamburg

Hamburg/Berlin - Eine Woche nach dem Terroranschlag am Rande der Christopher-Street-Day-Feiern in Berlin haben im norddeutschen Hamburg rund 300.000 Menschen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt demonstriert und die queere Community gefeiert. Unter dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen - für eine Zukunft ohne Angst!" zog laut Polizei und Veranstaltern eine Parade von 60 Lastwagen als fahrende Bühnen von Firmen, Vereinen, Parteien und evangelischer Kirche durch die Stadt.

Lawinenunglück: Alle zehn Bergsteiger um Nirmal Purja tot

Islamabad - Drei Tage nach einem Lawinenunglück im Norden Pakistans ist der Tod aller zehn Bergsteiger um den international bekannten nepalesisch-britischen Rekordalpinisten Nirmal Purja bestätigt worden. Purjas Unternehmen Elite Expeditions teilte am Samstag mit, dass der 43-jährige Purja sowie alle anderen aus der von ihm geleiteten Gruppe am Broad Peak ums Leben gekommen seien. Zuvor waren bereits die Leichname von drei anderen Gruppenmitgliedern gefunden worden.

Israel greift Klinik-Lager in Gaza an - Drei Tote

Gaza/Jerusalem - Israels Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Palästinensischen Angaben zufolge gab es dabei im Laufe des Tages drei Tote und mehrere Verletzte. "Ziel der beiden Angriffe waren Terroristen", teilte ein israelischer Armeesprecher am Nachmittag auf Anfrage mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Drohnenangriffen seien zwei Palästinenser in der Stadt Gaza und ein weiterer Mann in Deir al-Balah getötet worden.

Elf Verletzte bei Sprengstoffanschlag in Kolumbien

Cucuta - Sechs Tage vor der Vereidigung des neuen kolumbianischen Präsidenten Abelardo de la Espriella sind in dem südamerikanischen Land bei einem Sprengstoffanschlag mindestens elf Menschen verletzt worden. Ein mit Sprengsätzen ausgerüsteter Lkw detonierte am Samstag vor einer Polizeiwache in der ostkolumbianischen Stadt Cucut� nahe der Grenze zu Venezuela, wie die Behörden mitteilten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red