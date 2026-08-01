Ceuta-Krise: Sondersitzung der EU-Innenminister am Dienstag

Melilla/Ceuta/Wien - Die EU-Innenminister werden sich am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung mit der durch die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta ausgelösten Krise befassen. Die irische EU-Ratspräsidentschaft kündigte am Samstag via X eine Videokonferenz zu den "Entwicklungen in Ceuta" an. Die Sondersitzung hatten Staats- und Regierungschefs von 22 EU-Mitgliedstaaten in einem Brief sowie Spaniens Regierungschef Pedro S�nchez in einem separaten Schreiben gefordert.

Kritik an Bundesstaatsanwaltschaft reißt nicht ab

Wien - Die Kritik an dem Entwurf zur geplanten Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft als unabhängige Weisungsspitze der Justiz reißt weiterhin nicht ab. Nach harten Verhandlungen schickte die Dreierkoalition den Entwurf Ende Juni in Begutachtung. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht damit in ihrer Stellungnahme hart ins Gericht: Der Entwurf könne die "politische Unabhängigkeit in keiner Weise darstellen". Auch die OStAs Graz und Innsbruck übten Kritik.

Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Region Cherson sind mindestens eine Person getötet und sieben weitere verletzt worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung am Samstag auf Telegram mit. Bei dem Angriff wurden demnach mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte Russland in der Nacht auf Samstag die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet und 28 weitere verletzt.

Nach Anschlag in Berlin - 300.000 bei CSD-Demo in Hamburg

Hamburg/Berlin - Eine Woche nach dem Terroranschlag am Rande der Christopher-Street-Day-Feiern in Berlin haben im norddeutschen Hamburg rund 300.000 Menschen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt demonstriert und die queere Community gefeiert. Unter dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen - für eine Zukunft ohne Angst!" zog laut Polizei und Veranstaltern eine Parade von 60 Lastwagen als fahrende Bühnen von Firmen, Vereinen, Parteien und evangelischer Kirche durch die Stadt.

Irans Außenminister warnt USA vor "abenteuerlichen Aktionen"

Teheran/Washington - Der Iran warnt die USA vor "abenteuerlichen Aktionen". Er habe dies am Samstag in separaten Telefonaten mit seinem türkischen Amtskollegen und dem pakistanischen Armeechef klargemacht, so der iranische Außenminister Abbas Araqchi auf Telegram. Der Iran sei bereit, auf jedwede "Aggression" entschlossen zu reagieren. Die USA stehen US-Medienberichten zufolge kurz vor dem Beginn einer der größten Angriffswellen auf den Iran. Diese könnten bereits an diesem Wochenende starten.

Lawinenunglück: Alle zehn Bergsteiger um Nirmal Purja tot

Islamabad - Drei Tage nach einem Lawinenunglück im Norden Pakistans ist der Tod aller zehn Bergsteiger um den international bekannten nepalesisch-britischen Rekordalpinisten Nirmal Purja bestätigt worden. Purjas Unternehmen Elite Expeditions teilte am Samstag mit, dass der 43-jährige Purja sowie alle anderen aus der von ihm geleiteten Gruppe am Broad Peak ums Leben gekommen seien. Zuvor waren bereits die Leichname von drei anderen Gruppenmitgliedern gefunden worden.

"Reflecting Pool": Trump-Kritik an Einstellung von Verfahren

Washington - Nach der Einstellung des Verfahrens wegen Schäden an einem unter Aufsicht von Donald Trump renovierten Wasserbecken in Washington hat der US-Präsident die von ihm eingesetzte Bundesanwältin kritisiert. "Ich bin vollkommen anderer Meinung als Jeanine Pirro (...) Ich weiß nicht, was ihr durch den Kopf gegangen ist!", so Trump am Samstag im Onlinedienst Truth Social. Er hatte wiederholt Vandalismus für die Schäden am Pool verantwortlich gemacht, ohne dafür Beweise vorzulegen.

Absturz eines Touristenfliegers in Peru: 13 Tote

Lima - Beim Crash eines kleinen Touristenflugzeugs in Peru sind einem Medienbericht zufolge am Samstag alle 13 Insassen getötet worden. Die Maschine sei bei einem Flug über die historische Ausgrabungsstätte der Nazca-Linien im Süden des Landes abgestürzt, berichtete der staatliche Fernsehsender TVPeru. An Bord hätten sich elf Passagiere und zwei Piloten befunden, hieß es. Über ihre Nationalitäten war vorerst nichts bekannt. Angaben zur Ursache machte die Polizei zunächst nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red