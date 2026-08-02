Ceuta-Krise: Sondersitzung der EU-Innenminister am Dienstag

Melilla/Ceuta/Wien - Die EU-Innenminister werden sich am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung mit der durch die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta ausgelösten Krise befassen. Die irische EU-Ratspräsidentschaft kündigte am Samstag via X eine Videokonferenz zu den "Entwicklungen in Ceuta" an. Die Sondersitzung hatten Staats- und Regierungschefs von 22 EU-Mitgliedstaaten in einem Brief sowie Spaniens Regierungschef Pedro S�nchez in einem separaten Schreiben gefordert.

Stocker verspricht Lösung bei Insolvenzfonds

Wien - Kanzler Christian Stocker (ÖVP) verspricht eine Lösung für die Finanzierungslücke im Insolvenzentgeltfonds. Zunächst müsse man aber die Frage klären, ob die Lücke eine Folge von Nachzieheffekten aus Zeiten der Coronamaßnahmen sei oder systemisch bedingt. "Das ist für mich noch nicht geklärt", so Stocker im APA-Interview. Je nachdem müsse eine Lösung anders aussehen. Die geplante Verlängerung des Wehrdienstes werde es nur im Paket mit einer Lösung für den Zivildienst geben.

USA und Israel setzen neue Angriffe auf den Iran vorerst aus

Washington - Die USA verzichten nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vorübergehend auf weitere Angriffe auf den Iran. Die USA seien vom Iran und von weiteren Ländern in der Region darum gebeten worden, weil sich eine neue Vereinbarung abzeichne, schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Ein solcher Deal müsse aber schnell erzielt werden. Auch Israel sieht vorerst von Angriffen ab. Trump hatte dem Iran erst am Freitag massive Angriffe angedroht.

Explosion in Moskau war Anschlag mit Sprengsatz

Moskau - Bei einer Explosion in Moskau, bei der am Samstag drei Menschen getötet wurden, handelt es sich nach Angaben der russischen Behörden um einen Bombenanschlag. "Ein selbst gebauter Sprengsatz ist in einem Restaurant am Kudrinskaja-Platz in Moskau explodiert und hat drei Menschen getötet", erklärte das russische Antiterror-Komitee am Abend nach Angaben der Staatsagentur TASS. Die Frau, die den Sprengsatz bei sich hatte, wurde dabei getötet. 21 Menschen wurden verletzt.

"Reflecting Pool": Trump-Kritik an Einstellung von Verfahren

Washington - Nach der Einstellung des Verfahrens wegen Schäden an einem unter Aufsicht von Donald Trump renovierten Wasserbecken in Washington hat der US-Präsident die von ihm eingesetzte Bundesanwältin kritisiert. "Ich bin vollkommen anderer Meinung als Jeanine Pirro (...) Ich weiß nicht, was ihr durch den Kopf gegangen ist!", so Trump am Samstag im Onlinedienst Truth Social. Er hatte wiederholt Vandalismus für die Schäden am Pool verantwortlich gemacht, ohne dafür Beweise vorzulegen.

Tote und Verletzte bei russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw)/Odessa/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Region Cherson sind mindestens eine Person getötet und sieben weitere verletzt worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung am Samstag auf Telegram mit. Bei dem Angriff wurden demnach mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte Russland in der Nacht auf Samstag die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet und 28 weitere verletzt.

Nach Anschlag in Berlin - 300.000 bei CSD-Demo in Hamburg

Hamburg/Berlin - Eine Woche nach dem Terroranschlag am Rande der Christopher-Street-Day-Feiern in Berlin haben im norddeutschen Hamburg rund 300.000 Menschen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt demonstriert und die queere Community gefeiert. Unter dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen - für eine Zukunft ohne Angst!" zog laut Polizei und Veranstaltern eine Parade von 60 Lastwagen als fahrende Bühnen von Firmen, Vereinen, Parteien und evangelischer Kirche durch die Stadt.

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red