USA und Israel setzen neue Angriffe auf den Iran vorerst aus

Washington - Die USA verzichten nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vorübergehend auf weitere Angriffe auf den Iran. Die USA seien vom Iran und von weiteren Ländern in der Region darum gebeten worden, weil sich eine neue Vereinbarung abzeichne, schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Ein solcher Deal müsse aber schnell erzielt werden. Auch Israel sieht vorerst von Angriffen ab. Trump hatte dem Iran erst am Freitag massive Angriffe angedroht.

Rekordtemperatur von 42,5 Grad in Südkorea

Seoul - In Südkorea ist die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als einem Jahrhundert gemessen worden. In der südöstlichen Stadt Yangsan wurden am Sonntag um 13.26 Uhr (Ortszeit, 6.26 MESZ) 42,5 Grad Celsius gemessen, wie die staatliche Wetterbehörde des Landes mitteilte. In Südkorea herrscht seit Tagen eine Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad Celsius. In mehr als 20 Gemeinden in Südkorea galten am Sonntag Warnungen aufgrund der Hitzewelle.

Tote durch ukrainische Drohnen tief im Inneren Russlands

Moskau - Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehr als 600 ukrainische Drohnen abgefangen. In mehr als einem Dutzend Regionen hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Sonntag 635 ukrainische Drohnen "abgefangen und zerstört", erklärte das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Die Behörden in der Region Saratow im Südwesten Russlands meldeten außerdem, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet worden seien.

Stocker verspricht Lösung bei Insolvenzfonds

Wien - Kanzler Christian Stocker (ÖVP) verspricht eine Lösung für die Finanzierungslücke im Insolvenzentgeltfonds. Zunächst müsse man aber die Frage klären, ob die Lücke eine Folge von Nachzieheffekten aus Zeiten der Coronamaßnahmen sei oder systemisch bedingt. "Das ist für mich noch nicht geklärt", so Stocker im APA-Interview. Je nachdem müsse eine Lösung anders aussehen. Die geplante Verlängerung des Wehrdienstes werde es nur im Paket mit einer Lösung für den Zivildienst geben.

Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind nach einem Medienbericht mindestens sieben Palästinenser getötet worden. Eine Rakete habe eine Wohnung in einem Haus in Gaza-Stadt getroffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Sonntag. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Bei einem weiteren Angriff im zentral gelegenen Deir al-Balah seien ebenso zwei Palästinenser zu Tode gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei Khan Younis im Süden getötet.

Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in den USA

Los Angeles/Boise (Idaho) - Bei einem Schusswaffenangriff bei einem Burger-Restaurant im US-Staat Idaho sind mehrere Menschen getötet worden. Der Polizeichef der Stadt Twin Falls, Matthew Hicks, sprach am Samstag (Ortszeit) von mehreren Toten, ohne zunächst nähere Angaben zu machen. Auch der Angreifer sei tot. "Es war eine sehr chaotische Szene", sagte Hicks. Ein Sprecher der Stadt sprach im Sender NBC von drei Toten und zwei Verletzten. Unklar war zunächst, ob der Angreifer dazugezählt wurde.

Wanderin in Tirol per Boot nach Zehn-Meter-Absturz geborgen

Pertisau - Eine 54-jährige Wanderin hat sich am Samstag in Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) bei einem Zehn-Meter-Absturz Verletzungen am Kopf und an der Schulter zugezogen. Die Niederländerin war in einer Gruppe in Richtung Pertisau unterwegs, nach ihrem Absturz wurde sie von Angehörigen auf den Gaisalmsteig geborgen. Die Wasserrettung wurde auf die Gruppe aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang. Bergrettung und Rettung wurden mit Booten zu der Verletzten transportiert.

Tirols Grünen-Chef Mair für Gewessler als Spitzenkandidatin

Innsbruck/Österreich - Tirols Grünen-Chef Gebi Mair hat sich klar für Bundessprecherin Leonore Gewessler als Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl 2029 ausgesprochen. Die Partei wolle sich ja künftig als "Gerechtigkeitspartei" neu positionieren, dafür sei Gewessler "die Richtige", sagte Mair im APA-Interview. Dass die Grünen die NEOS im Falle eines pinken Ausscheidens in der aktuellen Regierung ersetzen, schloss Mair aus. In Tirol will der Grünen-Frontmann nach der Wahl 2027 wieder regieren.

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red