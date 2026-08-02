Iran: Haben USA nicht um Angriffsstopp gebeten

Washington/Teheran - Iranische Militärvertreter haben die Darstellung von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Teheran habe Washington um einen Verzicht auf neue Angriffe gebeten. Diese Aussage sei "nichts als eine neue Lüge", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Sonntag die Offiziere. "Unsere Streitkräfte befinden sich in höchster Alarmbereitschaft und sind auf jede Eventualität vorbereitet", hieß es weiter.

Stocker verspricht Lösung bei Insolvenzfonds

Wien - Kanzler Christian Stocker (ÖVP) verspricht eine Lösung für die Finanzierungslücke im Insolvenzentgeltfonds. Zunächst müsse man aber die Frage klären, ob die Lücke eine Folge von Nachzieheffekten aus Zeiten der Coronamaßnahmen sei oder systemisch bedingt. "Das ist für mich noch nicht geklärt", so Stocker im APA-Interview. Je nachdem müsse eine Lösung anders aussehen. Die geplante Verlängerung des Wehrdienstes werde es nur im Paket mit einer Lösung für den Zivildienst geben.

Tote durch ukrainische Drohnen tief im Inneren Russlands

Moskau - Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehr als 600 ukrainische Drohnen abgefangen. In mehr als einem Dutzend Regionen hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Sonntag 635 ukrainische Drohnen "abgefangen und zerstört", erklärte das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Die Behörden in der Region Saratow im Südwesten Russlands meldeten außerdem, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet worden seien.

Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind nach einem Medienbericht mindestens sieben Palästinenser getötet worden. Eine Rakete habe eine Wohnung in einem Haus in Gaza-Stadt getroffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Sonntag. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Bei einem weiteren Angriff im zentral gelegenen Deir al-Balah seien ebenso zwei Palästinenser zu Tode gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei Khan Younis im Süden getötet.

Mädchen in Wien von Luftgewehrprojektil getroffen

Wien - Ein Mädchen ist am Samstagabend in einer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten durch ein Projektil aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden. Der 15-Jährigen wurde das Diabolo-Geschoss im Spital entfernt. Die Polizei forschte die Wohnung aus, aus der gefeuert worden war, zwei Burschen (15 und 17) wurden vorläufig festgenommen. Der Jüngere dürfte geschossen haben, hieß es am Sonntag von Seiten der Polizei.

Rekordtemperatur von 42,5 Grad in Südkorea

Seoul - In Südkorea ist die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als einem Jahrhundert gemessen worden. In der südöstlichen Stadt Yangsan wurden am Sonntag um 13.26 Uhr (Ortszeit, 6.26 MESZ) 42,5 Grad Celsius gemessen, wie die staatliche Wetterbehörde des Landes mitteilte. In Südkorea herrscht seit Tagen eine Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad Celsius. In mehr als 20 Gemeinden in Südkorea galten am Sonntag Warnungen aufgrund der Hitzewelle.

Ceuta-Krise: Zahl der Toten steigt auf 72

Ceuta - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta haben Einsatzkräfte weitere Leichen geborgen. Die Zahl der Toten stieg damit auf 72, teilte der Vertreter des spanischen Innenministeriums, Miguel �ngel P�rez Triano, am Sonntag in Ceuta Journalisten mit. Zuvor waren 67 Tote offiziell bestätigt worden. Einsatzkräfte suchen weiter das Meer ab.

China will sich gegen US-Importsperre wehren

Peking - China hat die USA wegen neuer Importbeschränkungen gegen 43 chinesische Unternehmen scharf kritisiert. Die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage, erklärte das Handelsministerium in Peking. Das Vorgehen sei ein "typischer Fall wirtschaftlicher Nötigung". China werde notwendige Maßnahmen ergreifen, um seine Unternehmen zu schützen.

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red