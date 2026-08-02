Stocker verspricht Lösung bei Insolvenzfonds

Wien - Kanzler Christian Stocker (ÖVP) verspricht eine Lösung für die Finanzierungslücke im Insolvenzentgeltfonds. Zunächst müsse man aber die Frage klären, ob die Lücke eine Folge von Nachzieheffekten aus Zeiten der Coronamaßnahmen sei oder systemisch bedingt. "Das ist für mich noch nicht geklärt", so Stocker im APA-Interview. Je nachdem müsse eine Lösung anders aussehen. Die geplante Verlängerung des Wehrdienstes werde es nur im Paket mit einer Lösung für den Zivildienst geben.

Iran: Haben USA nicht um Angriffsstopp gebeten

Washington/Teheran - Iranische Militärvertreter haben die Darstellung von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Teheran habe Washington um einen Verzicht auf neue Angriffe gebeten. Diese Aussage sei "nichts als eine neue Lüge", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Mehr am Sonntag die Offiziere. "Unsere Streitkräfte befinden sich in höchster Alarmbereitschaft und sind auf jede Eventualität vorbereitet", hieß es weiter.

Löschhubschrauber bei Waldbrand nahe Athen abgestürzt

Athen - Bei den Löscharbeiten westlich von Athen sind nach Berichten des griechischen Rundfunks ERT zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen und abgestürzt. Die Piloten des einen Hubschraubers haben sich bei der Feuerwehrzentrale per Funk gemeldet. Das Schicksal der Besatzung des zweiten Hubschraubers ist jedoch weiterhin unklar. Im Gebiet bei der Ortschaft Psatha wurde eine großangelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit.

Tote durch ukrainische Drohnen tief im Inneren Russlands

Moskau - In Russland sind infolge ukrainischer Drohnenangriffe mehrere Menschen getötet worden. In Engels sei ein Wohnhaus beschädigt worden und zwei Menschen getötet worden. In Belgorod sowie in der Republik Udmurtien starben nach russischen Medienberichten jeweils drei Menschen, mindestens fünf weitere wurden verletzt. Details nannten die Behörden nicht. Zudem sei zivile Infrastruktur beschädigt worden, schrieb der Gouverneur der Region Saratow, Roman Bussargin, bei Telegram.

Moskauer Bürgermeister: Sprengstoffanschlag war "Terrorakt"

Moskau - Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bewertet den tödlichen Sprengstoffanschlag in einem Ausgehviertel mitten in der Hauptstadt als "brutalen Terrorakt". Die Schuldigen würden gefunden und bestraft, schrieb Sobjanin am Sonntag auf Telegram. Zu den Hintergründen der Tat, die sich in einem Gourmetrestaurant ereignete, halten sich die Behörden jedoch bedeckt. Es liefen die nötigen Ermittlungen zu der Explosion, teilte das Nationale Antiterror-Komitee am Sonntag mit.

Sturm knickte in NÖ Bäume um und deckte Hausdächer ab

Großmugl - Bei einem schweren Unwetter in Steinabrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Samstagnachmittag nach Angaben der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten zahlreiche Bäume entwurzelt und mehrere Dächer abgedeckt worden. So stürzte etwa ein Baum auf ein Wohnhaus, von einer "Spur der Verwüstung" war die Rede. Die Behebung der Schäden nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Ceuta-Krise: Zahl der Toten steigt auf 72

Ceuta - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta haben Einsatzkräfte weitere Leichen geborgen. Die Zahl der Toten stieg damit auf 72, teilte der Vertreter des spanischen Innenministeriums, Miguel �ngel P�rez Triano, am Sonntag in Ceuta Journalisten mit. Zuvor waren 67 Tote offiziell bestätigt worden. Einsatzkräfte suchen weiter das Meer ab.

China will sich gegen US-Importsperre wehren

Peking - China hat die USA wegen neuer Importbeschränkungen gegen 43 chinesische Unternehmen scharf kritisiert. Die Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage, erklärte das Handelsministerium in Peking. Das Vorgehen sei ein "typischer Fall wirtschaftlicher Nötigung". China werde notwendige Maßnahmen ergreifen, um seine Unternehmen zu schützen.

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red