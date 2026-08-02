Autorin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben

Wien/Bregenz - Die vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Autorin Monika Helfer ist am Sonntag nach einem Sturz überraschend gestorben. Diese Nachricht verbreitete der Hanser Verlag am Sonntagnachmittag. Helfer, Ehefrau des Literaten Michael Köhlmeier und Mutter von vier Kindern, darunter der 2003 bei einer Wanderung abgestürzten Paula Köhlmeier, wurde 78 Jahre alt. Mit ihrem Bestseller-Roman "Die Bagage" (2020) schrieb sie sich in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsliteratur.

Waldbrand bei Athen: Zwei Tote bei Löschhubschrauber-Crash

Athen - Bei Löscharbeiten westlich von Athen sind laut dem griechischen TV-Sender ERT am Sonntag zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen und abgestürzt. Dabei kamen zwei Besatzungsmitglieder eines Helikopters ums Leben, berichteten Sicherheitskräfte. Die Piloten des anderen Hubschraubers meldeten sich per Funk bei der Feuerwehrzentrale. ERT zeigte ein Video. Dabei berührt der eine Hubschrauber den Rotor des anderen. Kurz darauf explodiert der zweite Helikopter und stürzt brennend ab.

Moskauer Bürgermeister: Sprengstoffanschlag war "Terrorakt"

Moskau - Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin bewertet den tödlichen Sprengstoffanschlag in einem Ausgehviertel mitten in der Hauptstadt als "brutalen Terrorakt". Die Schuldigen würden gefunden und bestraft, schrieb Sobjanin am Sonntag auf Telegram. Zu den Hintergründen der Tat, die sich in einem Gourmetrestaurant ereignete, halten sich die Behörden jedoch bedeckt. Es liefen die nötigen Ermittlungen zu der Explosion, teilte das Nationale Antiterror-Komitee am Sonntag mit.

Blitzeinschlag löste Waldbrand in Tirol aus

Ebbs - Blitzeinschlag hat am Samstag gegen 19.30 Uhr im Kaisergebirge im Gemeindegebiet von Ebbs (Bezirk Kufstein) Feuer ausgelöst. Im Wald entstandenen mehrere kleine Brandherde von jeweils einigen Quadratmeter Größe, die aber aufgrund ihrer Lage im alpinen Gelände zunächst nicht zugänglich waren. Das Feuer erlosch und wurde immer wieder neu entfacht, hieß es seitens der Polizei. Sonntagfrüh ab 7.00 Uhr wurden die äußerst schwierigen Löscharbeiten in Angriff genommen.

Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Saporischschja

Saporischschja - Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere elf Personen seien bei den Explosionen zweier Gleitbomben in der Stadt verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit. Mehrere Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.

Bericht: Rückkehr zur Normalität in Ceuta - 72 Tote

Ceuta - Nach dem beispiellosen Ansturm von Migranten kehrt in Ceuta allmählich wieder Alltag ein. Geschäfte, Caf�s und Restaurants, die in der spanischen Nordafrika-Exklave wegen der chaotischen Szenen aus Angst tagelang geschlossen waren, öffneten wieder, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Die politische Debatte über die Ursachen und Konsequenzen der Krise mit Dutzenden Todesopfern dürfte Spanien und die EU dagegen noch lange beschäftigen.

Sturm knickte in NÖ Bäume um und deckte Hausdächer ab

Großmugl - Bei einem schweren Unwetter in Steinabrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Samstagnachmittag nach Angaben der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten zahlreiche Bäume entwurzelt und mehrere Dächer abgedeckt worden. So stürzte etwa ein Baum auf ein Wohnhaus, von einer "Spur der Verwüstung" war die Rede. Die Behebung der Schäden nahm mehrere Stunden in Anspruch.

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red