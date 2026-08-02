Iran: Gespräche über Abkommen mit USA werden wiederbelebt

Washington/Teheran - Iranischen Angaben zufolge haben Vermittler die Gespräche über eine Wiederbelebung eines im Juni mit den USA geschlossenen und derzeit ausgesetzten Rahmenabkommens zur Beendigung des Kriegs am Golf wieder aufgenommen. "Ich kann Ihnen sagen, dass derzeit Bemühungen im Gange sind, das 14-Punkte-Abkommen von Islamabad wiederzubeleben, insbesondere seitens der Vermittler", sagte der iranische Abgeordnete Hassan Ghashghavi in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview.

Autorin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben

Wien/Bregenz - Die vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Autorin Monika Helfer ist am Sonntag nach einem Sturz im Alter von 78 Jahren überraschend gestorben. In ihrem 2020 erschienenen Bestseller "Die Bagage" erzählte sie wie in den beiden Folgewerken "Vati" (2021) und "Löwenherz" (2022) aus ihrer eigenen Familiengeschichte. Mit der Trilogie schrieb sie sich in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsautorinnen. Aus der Politik kamen am Sonntagabend zahlreiche Würdigungen.

Waldbrand bei Athen: Zwei Tote bei Löschhubschrauber-Crash

Athen - In Griechenland sind am Sonntag zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen, die bei der Bekämpfung eines großen Waldbrands nordwestlich von Athen im Einsatz waren. Zwei Insassen eines Helikopters - ein griechischer und ein dänischer Staatsangehöriger - seien dabei getötet worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Besatzung des anderen Hubschraubers - ein Grieche und ein Brite - habe indes überlebt. Die Ursache des Unglücks war am Abend noch unklar.

Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind am Sonntag palästinensischen Angaben zufolge erneut mindestens 15 Menschen getötet worden. Es war der zweite Tag in Folge mit Angriffen, obwohl US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den Bemühungen um die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens verkündet hatte. Israelische Kampfjets bombardierten am Sonntag Gaza-Stadt im Norden, Deir al-Balah im Zentrum sowie die südliche Region um Khan Younis.

Cyberangriff auf Liechtenstein - 31.000 Datensätze betroffen

Vaduz - Das kleine Fürstentum Liechtenstein zwischen der Schweiz und Österreich ist Opfer eines umfangreichen Cyberangriffs geworden. Die Daten von 31.000 Menschen seien abgegriffen worden, teilte die Regierung am Sonntagabend mit. Wer hinter dem Angriff steht, war vorerst unklar. Seit Samstagabend tagt ein Krisenstab. Ziel rund des Angriffs wurde das "Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen", das der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen soll.

Lula will vierte Amtszeit - Duell mit Bolsonaros Sohn

Sao Paulo - Brasiliens Präsident Luiz In�cio Lula da Silva ist von seiner linken Arbeiterpartei (PT) am Sonntag als Kandidat für eine vierte Amtszeit nominiert worden. Nach brasilianischer Verfassung darf ein Präsident einmal direkt für eine zweite Amtszeit in Folge wiedergewählt werden. Lulas größter Herausforderer ist der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro, der älteste Sohn des wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro.

Blitzeinschlag löste Waldbrand in Tirol aus

Ebbs - Blitzeinschlag hat am Samstag gegen 19.30 Uhr im Kaisergebirge im Gemeindegebiet von Ebbs (Bezirk Kufstein) Feuer ausgelöst. Im Wald entstandenen mehrere kleine Brandherde von jeweils einigen Quadratmeter Größe, die aber aufgrund ihrer Lage im alpinen Gelände zunächst nicht zugänglich waren. Das Feuer erlosch und wurde immer wieder neu entfacht, hieß es seitens der Polizei. Sonntagfrüh ab 7.00 Uhr wurden die äußerst schwierigen Löscharbeiten in Angriff genommen.

Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Saporischschja

Saporischschja - Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere elf Personen seien bei den Explosionen zweier Gleitbomben in der Stadt verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit. Mehrere Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.

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red