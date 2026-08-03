Trump kündigt für Montag neue Gespräche mit dem Iran an

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat nach dem vorläufigen Verzicht auf weitere Angriffe auf den Iran neue Gespräche mit Teheran ab Montag angekündigt. "Was wir tun ist, wir sprechen mit ihnen in Form von Verhandlungen", sagte Trump am Sonntag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. "Es beginnt morgen Nachmittag", sagte Trump ohne nähere Angaben - etwa zum Ort der Gespräche oder zu den Teilnehmern. Zuvor hatte der Iran erklärt, Vermittler hätten Gespräche wieder aufgenommen.

Autorin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben

Wien/Bregenz - Die vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Autorin Monika Helfer ist am Sonntag nach einem Sturz im Alter von 78 Jahren überraschend gestorben. In ihrem 2020 erschienenen Bestseller "Die Bagage" erzählte sie wie in den beiden Folgewerken "Vati" (2021) und "Löwenherz" (2022) aus ihrer eigenen Familiengeschichte. Mit der Trilogie schrieb sie sich in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsautorinnen. Aus der Politik kamen am Sonntagabend zahlreiche Würdigungen.

Marokko: Falschinformationen lösten Ceuta-Ansturm aus

Ceuta - In ihrer ersten offiziellen Reaktion nach dem massenhaften Andrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta hat die marokkanische Regierung den Zwischenfall unter anderem mit Falschinformationen im Internet erklärt. Der Andrang der Migranten sei nicht organisiert gewesen, sondern spontan zustande gekommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Er machte auch Aktivitäten von Schleusern und eine Falschinterpretation eines spanischen Gerichtsurteils verantwortlich.

USA und Japan bestätigen Intervention zur Stützung des Yen

Washington/Tokio - Die USA und Japan stemmen sich mit einer gemeinsamen Intervention am Devisenmarkt gegen den Absturz des Yen. Das japanische Finanzministerium bestätigte am Montag, dass es am vergangenen Freitag bereits ein koordiniertes Vorgehen gegeben habe, und signalisierte die Bereitschaft zu weiteren Schritten. US-Präsident Donald Trump bestätigte am Sonntag (Ortszeit) die US-Hilfe für die japanische Währung und bezeichnete dies als Zeichen der Freundschaft.

Waldbrand bei Athen: Zwei Tote bei Löschhubschrauber-Crash

Athen - In Griechenland sind am Sonntag zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen, die bei der Bekämpfung eines großen Waldbrands nordwestlich von Athen im Einsatz waren. Zwei Insassen eines Helikopters - ein griechischer und ein dänischer Staatsangehöriger - seien dabei getötet worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Besatzung des anderen Hubschraubers - ein Grieche und ein Brite - habe indes überlebt. Die Ursache des Unglücks war am Abend noch unklar.

Mehrheit für Handyverbot, aber gegen KI-Bann an Schulen

Wien - In Österreich unterstützt die Mehrheit ein Handyverbot an Schulen, 62 Prozent sind in einer aktuellen Online-Erhebung von Ipsos (1.000 Befragte) dafür. Die Zustimmung für ein generelles Social-Media-Verbot bis 14 ist mit 72 Prozent noch höher. Hierzulande dürfen Handys seit Mai bis zur 8. Schulstufe im Schulhaus nicht mehr privat genutzt werden, ein Social-Media-Verbot wird gerade vorbereitet. Für einen Bann von KI-Anwendungen wie ChatGPT wäre nur jeder oder jede Dritte.

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red