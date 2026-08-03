Trump kündigt für Montag neue Gespräche mit dem Iran an

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

Hitzewelle erreicht auch in Italien Höhepunkt

Rom - Die Hitzewelle in Italien erreicht ihren bisherigen Höhepunkt: Temperaturen von um die 40 Grad, Tropennächte und Dutzende Städte mit höchster Alarmstufe setzen Menschen und Natur massiv unter Druck. Während Notaufnahmen immer mehr hitzebedingte Patienten versorgen, schmelzen die Alpengletscher in alarmierendem Tempo, und Waldbrände breiten sich weiter aus.

Drei Verkehrstote in Niederösterreich

Hof am Leithaberge/St. Pölten/Eisenstadt - Zwei Männer und eine Frau sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich getötet worden. Ein 50-jähriger Pkw-Insasse aus Rumänien kam bei einem Autoüberschlag im Bezirk St. Pölten ums Leben. Sein Sohn dürfte wegen Sekundenschlafs mit dem Kfz von der A21 abgekommen sein, berichtete die Polizei am Montag per Aussendung. Bei zwei Motorradunfällen starben ein 64-jähriger Burgenländer in Hof am Leithaberge (Bezirk Bruck an der Leitha) und eine 21-Jährige im Bezirk Baden.

Vereinzelte Murenabgänge durch Starkregen in Tirol

Kufstein/Reutte/Kundl - Gewitter mit Starkregen und teils Sturm sowie Hagel haben am Sonntagnachmittag und frühen Abend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen geführt. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße (L 246) bei Pfafflar (Bezirk Reutte) nieder. Die Straße blieb jedenfalls bis Montagfrüh gesperrt. In der Kundler Klamm im Bezirk Kufstein verzeichnete man ebenfalls einen Murenabgang. Einige Gäste mussten aus einem Gasthaus evakuiert werden.

Kuba erneut von landesweitem Stromausfall getroffen

Havanna - Kuba ist erneut von einem landesweiten Stromausfall getroffen worden. Der staatliche Energieversorger UNE sprach am Sonntag von einer "vollständigen" Unterbrechung der Stromversorgung. In der Hauptstadt Havanna und im Rest der kommunistisch geführten Karibikinsel gingen schlagartig die Lichter aus. Im kubanischen Stromnetz kommt es wegen der veralteten Technik immer wieder zu Pannen.

Marokko: Falschinformationen lösten Ceuta-Ansturm aus

Ceuta - In ihrer ersten offiziellen Reaktion nach dem massenhaften Andrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta hat die marokkanische Regierung den Zwischenfall unter anderem mit Falschinformationen im Internet erklärt. Der Andrang der Migranten sei nicht organisiert gewesen, sondern spontan zustande gekommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Er machte auch Aktivitäten von Schleusern und eine Falschinterpretation eines spanischen Gerichtsurteils verantwortlich.

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red