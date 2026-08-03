Höchste Wetterwarnstufe im Osten am Dienstag und Mittwoch

Wien - Wegen der drohenden Hitze hat die Geosphere Austria für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013 könnte fallen. Die Temperaturen bleiben auch am Donnerstag vor allem im Osten hoch, erst am Freitag sollte sich das heiße Wetter etwas abschwächen, mit immer noch hohen Temperaturen bis maximal 33 Grad.

Arbeitslosigkeit im Juli erneut gestiegen - 364.000 ohne Job

Wien - Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer seit dem Frühjahr 2023 steigen. Ende Juli waren 364.200 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 1,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag mitteilte.

Iran bestreitet neue Gespräche mit den USA

Teheran/Washington - Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, am Montag. Eine Einigung mit dem Nachbarland reiche jedoch nicht aus, um die Wasserstraße wieder zu öffnen.

Explosion in der Nähe von Tanker in der Straße von Hormuz

Riad/Sanaa - In der Straße von Hormuz hat sich nahe eines Tankers offenbar eine Explosion ereignet. Der Kapitän des Tankers habe gemeldet, dass er eine "Explosion in unmittelbarer Nähe des Schiffes" gehört habe, erklärte die britische Seefahrtsbehörde UKMTO in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst X. Der Tanker und die Besatzung seien in Sicherheit.

Unwetter legte Teile der Obus-Flotte in Salzburg lahm

Salzburg - Heftige Gewitter mit starkem Regen haben am Sonntagabend in Salzburg für rund 80 Feuerwehreinsätze gesorgt. In der Landeshauptstadt kam es zu Störungen in der Elektrik der 25 während des Unwetters im Einsatz stehenden 60 Obusse. Laut einem Sprecher der Salzburger Linien dürften Feuchtigkeit und durch den Sturm aufgewirbelte Blätter oder kleine Äste sensible Sicherheitseinrichtungen auf dem Fahrzeugdach ausgelöst haben. Die Busse konnten nicht mehr weiterfahren.

Israelische Regierung lehnt Gaza-Plan Trumps teils ab

Jerusalem/Washington - Israel hat bei den USA Bedenken gegen den von Präsident Donald Trump verkündeten Plan zur Entwaffnung der militanten Palästinenserorganisation Hamas geäußert. Die veröffentlichte Fassung spiegle die israelischen Positionen nicht wider, sagte Doron Spielman, Sprecher des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Drei Verkehrstote in Niederösterreich

Hof am Leithaberge/St. Pölten/Eisenstadt - Zwei Männer und eine Frau sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich getötet worden. Ein 50-jähriger Pkw-Insasse aus Rumänien kam bei einem Autoüberschlag im Bezirk St. Pölten ums Leben. Sein Sohn dürfte wegen Sekundenschlafs mit dem Kfz von der A21 abgekommen sein, berichtete die Polizei am Montag per Aussendung. Bei zwei Motorradunfällen starben ein 64-jähriger Burgenländer in Hof am Leithaberge (Bezirk Bruck an der Leitha) und eine 21-Jährige im Bezirk Baden.

Vereinzelte Murenabgänge durch Starkregen in Tirol

Kufstein/Reutte/Kundl - Gewitter mit Starkregen und teils Sturm sowie Hagel haben am Sonntagnachmittag und frühen Abend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen geführt. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße (L 246) bei Pfafflar (Bezirk Reutte) nieder. Die Straße blieb jedenfalls bis Montagfrüh gesperrt. In der Kundler Klamm im Bezirk Kufstein verzeichnete man ebenfalls einen Murenabgang. Einige Gäste mussten aus einem Gasthaus evakuiert werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red