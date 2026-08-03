Höchste Wetterwarnstufe im Osten am Dienstag und Mittwoch

Wien - Wegen der drohenden extremen Hitze hat die Geosphere Austria für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013 könnte fallen. Die Temperaturen bleiben auch am Donnerstag vor allem im Osten hoch, erst am Freitag sollte sich das heiße Wetter etwas abschwächen, mit immer noch hohen Temperaturen bis 33 Grad.

Iran bestreitet neue Gespräche mit den USA

Teheran/Washington - Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, am Montag. Eine Einigung mit dem Nachbarland reiche jedoch nicht aus, um die Wasserstraße wieder zu öffnen.

Explosion in der Nähe von Tanker in der Straße von Hormuz

Riad/Sanaa - In der Straße von Hormuz hat sich nahe eines Tankers offenbar eine Explosion ereignet. Der Kapitän des Tankers habe gemeldet, dass er eine "Explosion in unmittelbarer Nähe des Schiffes" gehört habe, erklärte die britische Seefahrtsbehörde UKMTO in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst X. Der Tanker und die Besatzung seien in Sicherheit.

Eineinhalb Jahre unbedingt für 16-jährigen Syrer in Wien

Wien - Zum bereits vierten Mal ist am Montag am Wiener Landesgericht ein erst 16-jähriger Syrer von einem Strafgericht verurteilt worden. Diesmal setzte es wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung eineinhalb Jahre unbedingte Haft. Das Gericht ging davon aus, dass der Bursch aus Wut einem jüngeren Cousin den Unterkiefer gebrochen hatte, weil ihn der 15-Jährige im vorangegangenen Verfahren wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls als Zeuge belastet und gegen ihn ausgesagt hatte.

Tote und viele Verletzte nach ukrainischen Gegenangriffen

Moskau - In der Schwarzmeerregion sind infolge ukrainischer Gegenangriffe im russischen Angriffskrieg mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Drei Personen wurden dem Gouverneur des russischen Gebiets Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, zufolge in dem kleinen Badeort Archipo-Ossipowka getötet. Weitere 13 Menschen seien verletzt worden, darunter auch Minderjährige. Dort seien Drohnentrümmer herabgestürzt. Auch auf der Krim gab es Tote.

Budget-Entwicklung heuer bisher positiv

Wien - Das Budget war im ersten Halbjahr auf Kurs. Das zeigt eine Auswertung des Finanzministeriums. Der Anstieg der Ausgaben lag unter den Erwartungen, die Einnahmen entwickelten sich robust. Das Finanzressort geht daher davon aus, dass das angepeilte Defizit von 4,2 Prozent des BIP eingehalten werden kann. Dazu trägt auch ein gutes Abschneiden der Länder in den ersten sechs Monaten bei.

Vereinzelte Murenabgänge durch Starkregen in Tirol

Kufstein/Reutte/Kundl - Gewitter mit Starkregen und teils Sturm sowie Hagel haben am Sonntagnachmittag und frühen Abend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen geführt. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße (L 246) bei Pfafflar (Bezirk Reutte) nieder. Die Passstraße bleibe voraussichtlich bis Montagabend gesperrt, hieß es am Vormittag. In der Kundler Klamm im Bezirk Kufstein verzeichnete man ebenfalls einen Murenabgang.

Niedrigwasser bringt Einschränkungen für Schifffahrt

Österreich - Zu wenig Niederschlag und hohe Temperaturen haben die Pegelstände der österreichischen Gewässer heuer deutlich sinken lassen. Das hat auch Auswirkungen auf die Güter- und Passagierschifffahrt. Die Donau erreicht derzeit stellenweise historische Tiefststände, viele Flusskreuzfahrten sind eingeschränkt oder gar nicht möglich. Probleme gibt es auch im Fährverkehr und im Gütertransport. In einigen Bundesländern ist die Lage bisher aber noch nicht dramatisch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red