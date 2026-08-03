Arbeitslosigkeit im Juli erneut gestiegen - 364.000 ohne Job

Wien - Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer seit dem Frühjahr 2023 steigen. Ende Juli waren 364.200 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 1,3 Prozent. Sinkende Arbeitslosenzahlen gab es am Bau und im Verkehrs- und Lagerwesen, im Handel wurden mehr Arbeitslose verzeichnet.

Iran bestreitet neue Gespräche mit den USA

Teheran/Washington - Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, am Montag. Eine Einigung mit dem Nachbarland reiche jedoch nicht aus, um die Wasserstraße wieder zu öffnen.

Höchste Wetterwarnstufe im Osten am Dienstag und Mittwoch

Wien - Wegen der drohenden extremen Hitze hat die Geosphere Austria für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013 könnte fallen. Die Temperaturen bleiben auch am Donnerstag vor allem im Osten hoch, erst am Freitag sollte sich das heiße Wetter etwas abschwächen, mit immer noch hohen Temperaturen bis 33 Grad.

Budget-Entwicklung heuer bisher positiv

Wien - Das Budget war im ersten Halbjahr auf Kurs. Das zeigt eine Auswertung des Finanzministeriums. Der Anstieg der Ausgaben lag unter den Erwartungen, die Einnahmen entwickelten sich robust. Das Finanzressort geht daher davon aus, dass das angepeilte Defizit von 4,2 Prozent des BIP eingehalten werden kann. Dazu trägt auch ein gutes Abschneiden der Länder in den ersten sechs Monaten bei.

Vorarlbergerin kommt nach Tötung ihrer Mutter in Anstalt

Feldkirch - Eine 57-jährige Vorarlbergerin ist am Montag vom Schwurgericht in Feldkirch in ein forensisch therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Betroffene im Oktober vergangenen Jahres im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit ihre 78-jährige Mutter erstickt hat. Die Frau selbst kann sich an nichts erinnern. Das Urteil ist rechtskräftig.

Tote und viele Verletzte nach ukrainischen Gegenangriffen

Moskau - Bei ukrainischen Angriffen auf Russland und auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien in einem bei Touristen beliebten Gebiet am Schwarzen Meer getötet worden, vier weitere auf der Krim, erklärten die Gouverneure der betreffenden Regionen am Montag. Bei einem russischen Angriff auf die Zentralukraine wurden laut Behörden drei Menschen getötet.

Mattle will Pensionsalter an Arbeitsjahre koppeln

Wien - Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) setzt sich für eine Pensionsreform ein. Im Ö1-"Mittagsjournal" trat er am Montag dafür ein, dass man frühestens mit 65 in den Ruhestand wechseln können soll. Dafür sollen mindestens 45 Jahre an Arbeitszeit nachgewiesen werden. Wer diese nicht hat, müsste länger als bis 65 arbeiten. Für Eltern würde Mattle Betreuungsjahre als Arbeitszeit einrechnen.

Zwei Taucher nach Notaufstieg im Bodensee gestorben

Göppingen - Bei einem tödlichen Tauchunfall im Bodensee sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Überlingen während eines Notaufstiegs aus größerer Tiefe, wie die Polizei in Göppingen am Montag mitteilte. Eine 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Tauchpartner starben. Das Duo war demnach an einem Tauchplatz bis in eine Tiefe von rund 80 Metern abgestiegen. Warum sie dort einen Notaufstieg einleiteten, ist noch nicht bekannt.

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red