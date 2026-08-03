40,1 Grad - Neuer Hitzerekord in Wien gemessen

Wien - Mit 40,1 Grad hat es am Montag einen Allzeit-Hitzerekord in der Bundeshauptstadt Wien gegeben. Wie die Geosphere Austria am Nachmittag bestätigte, nachdem zuvor tauernwetter.at berichtet hatte, sei der Wert an der Station in Stammersdorf gemessen worden. Ein Sprecher betonte gegenüber der APA, dass der Rekord noch im Laufe des Tages erneut eingestellt werden könnte. Damit handle es sich um die vorläufig höchste Temperatur, die je in Wien gemessen wurde, hieß es.

Waldbrände bei Athen wüten vierten Tag in Folge

Athen - In Griechenland haben am Montag Hunderte Feuerwehrleute den vierten Tag in Folge gegen schwere Waldbrände nordwestlich von Athen gekämpft. Starke Winde fachten die Flammen an, die bereits Häuser, Tausende Hektar Ackerland und Pinienwälder zerstörten sowie Evakuierungen über Land und See erforderten. Nahe der Gemeinden Kandili und Agia Skepi waren 21 Löschflugzeuge im Einsatz, während örtliche Behörden mit schwerem Gerät Brandschneisen schlugen.

Arbeitslosigkeit im Juli erneut gestiegen - 364.000 ohne Job

Wien - Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer seit dem Frühjahr 2023 steigen. Ende Juli waren 364.200 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 1,3 Prozent. Sinkende Arbeitslosenzahlen gab es am Bau und im Verkehrs- und Lagerwesen, im Handel wurden mehr Arbeitslose verzeichnet.

Iran bestreitet neue Gespräche mit den USA

Teheran/Washington - Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, am Montag. Eine Einigung mit dem Nachbarland reiche jedoch nicht aus, um die Wasserstraße wieder zu öffnen.

Budget-Entwicklung heuer bisher positiv

Wien - Das Budget war im ersten Halbjahr auf Kurs. Das zeigt eine Auswertung des Finanzministeriums. Der Anstieg der Ausgaben lag unter den Erwartungen, die Einnahmen entwickelten sich robust. Das Finanzressort geht daher davon aus, dass das angepeilte Defizit von 4,2 Prozent des BIP eingehalten werden kann. Dazu trägt auch ein gutes Abschneiden der Länder in den ersten sechs Monaten bei.

Weniger Passagiere an Austro-Airports im ersten Halbjahr

Wien/Salzburg/Innsbruck - Die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) hat am Donnerstag die Passagierzahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Demnach gingen diese an den sechs Verkehrsflughäfen - Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt - im Vergleichszeitraum des Vorjahres von 16,8 Millionen um 2,6 Prozent auf nun 16,4 Millionen Reisende zurück. Laut den Angaben bedeutet der Rückgang eine der schwächsten Entwicklungen im Europa-Vergleich.

Verhetzungs-Ermittlungen gegen FPÖ-Abwerzger eingestellt

Innsbruck - Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat das nach umstrittenen Social-Media-Videos im Vorjahr gegen Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen des Tatbestandes der Verhetzung eingestellt. Die Anklagebehörde bestätigte entsprechende APA-Informationen. Im Juli 2025 hatte man einen Antrag auf Aufhebung der Immunität des freiheitlichen Klubobmannes an den Landtag gestellt, dem das Landesparlament schließlich entsprach.

Tote und viele Verletzte nach ukrainischen Gegenangriffen

Moskau - Bei ukrainischen Angriffen auf Russland und auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien in einem bei Touristen beliebten Gebiet am Schwarzen Meer getötet worden, vier weitere auf der Krim, erklärten die Gouverneure der betreffenden Regionen am Montag. Bei einem russischen Angriff auf die Zentralukraine wurden laut Behörden drei Menschen getötet.

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red