40,1 Grad - Neuer Hitzerekord in Wien gemessen

Wien - Mit 40,1 Grad hat es am Montag einen Allzeit-Hitzerekord in der Bundeshauptstadt Wien gegeben. Wie die Geosphere Austria am Nachmittag bestätigte, nachdem zuvor tauernwetter.at berichtet hatte, sei der Wert an der Station in Stammersdorf gemessen worden. Ein Sprecher betonte gegenüber der APA, dass der Rekord noch im Laufe des Tages erneut eingestellt werden könnte. Damit handle es sich um die vorläufig höchste Temperatur, die je in Wien gemessen wurde, hieß es.

Trump: Iran hat Wahl zwischen "Abkommen" oder "Kapitulation"

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Fortsetzung der Seeblockade gegen den Iran bekannt gegeben. Die US-Armee werde die iranischen Häfen so lange blockieren, bis es "ein Abkommen oder eine vollständige Kapitulation" Teherans gebe, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Iran hatte zuvor betont, es führe bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA.

Druck auf Moskau: Selenskyj hofft auf Frieden bis Herbst

Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, Russland bis Herbst so unter Druck zu setzen, dass es einem Ende des Krieges zustimmt. Wann genau dies sein werde, lasse sich nicht vorhersagen, sagte er am Montag vor den versammelten Botschaftern der Ukraine in Kiew. Ukrainische Drohnenangriffe auf mittlere und lange Distanz, Sanktionen des Auslands und diplomatische Anstrengungen müssten zusammenwirken, "um Russland keine Alternative zu einem Frieden zu lassen".

Weniger Passagiere an Austro-Airports im ersten Halbjahr

Wien/Salzburg/Innsbruck - Die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) hat am Montag die Passagierzahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Demnach gingen diese an den sechs Verkehrsflughäfen - Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt - im Vergleichszeitraum des Vorjahres von 16,8 Millionen um 2,6 Prozent auf nun 16,4 Millionen Reisende zurück. Laut den Angaben bedeutet der Rückgang eine der schwächsten Entwicklungen im Europa-Vergleich.

Verhetzungs-Ermittlungen gegen FPÖ-Abwerzger eingestellt

Innsbruck - Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat das nach umstrittenen Social-Media-Videos im Vorjahr gegen Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen des Tatbestandes der Verhetzung eingestellt. Die Anklagebehörde bestätigte entsprechende APA-Informationen. Im Juli 2025 hatte man einen Antrag auf Aufhebung der Immunität des freiheitlichen Klubobmannes an den Landtag gestellt, dem das Landesparlament schließlich entsprach.

Vereinzelte Murenabgänge durch Starkregen in Tirol

Kufstein/Reutte/Kundl - Gewitter mit Starkregen und teils Sturm sowie Hagel haben am Sonntagnachmittag und frühen Abend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen geführt. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße (L 246) bei Pfafflar (Bezirk Reutte) nieder. Die Passstraße blieb zunächst gesperrt, am späten Montagnachmittag wurde sie dann wieder komplett freigegeben. In der Kundler Klamm im Bezirk Kufstein verzeichnete man indes ebenfalls einen Murenabgang.

Ungarn im Griff extremer Hitze - Aber AKW bleibt am Netz

Budapest - Die extreme Hitzewelle und das Rekord-Niedrigwasser der Donau führen in Ungarn zur Energiekrise, zu schweren Schäden in der Landwirtschaft und zu einem nahezu völligen Erliegen des Schiffsverkehrs auf der Donau. Das ungarische Atomkraftwerk Paks, das normalerweise 30 Prozent des Strombedarfs des Landes produziert und in Spitzenzeiten auch deutlich mehr, muss nun aber doch nicht wegen Kühlwassermangels abgeschaltet werden - zumindest vorerst, so Ungarns Premier P�ter Magyar.

86-Jährige wegen Mordversuchs zu vier Jahren Haft verurteilt

Salzburg - Eine 86-Jährige ist am Montag am Landesgericht Salzburg wegen versuchten Mordes unter Anwendung einer außerordentlichen Strafmilderung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Laut Anklage soll sie am 25. Oktober 2025 versucht haben, ihre geistig schwer beeinträchtigte, 61-jährige Tochter durch Verabreichung einer potenziell tödlichen Dosis an Schlaftabletten zu töten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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red