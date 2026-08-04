EU-Innenminister beraten Konsequenzen von Ceuta-Krise

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister kommen am Dienstagmorgen zu einer Dringlichkeitssitzung per Video zusammen, um über die weitere Vorgehensweise nach dem Massenansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika zu beraten. Zahlreiche EU-Länder - darunter Österreich - hatten die Sitzung und Konsequenzen für Spanien gefordert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies im Vorfeld auf die "Gruppe der Umsetzer" für Rückkehrzentren in Drittstaaten.

Trump: Iran-Gespräche "letzte Chance vor der Enthauptung"

Teheran/Washington - Laut US-Präsident Donald Trump sind aktuell Gespräche mit dem Iran im Gang. Und zwar "auf Wunsch" Teherans, wie Trump am Montagabend vor Journalisten im Weißen Haus erklärte. Einmal mehr untermauerte er seine Worte dabei mit einer martialischen Drohung: "Ich möchte ihnen jede letzte Chance vor der Enthauptung geben". Im Iran hatte es zuvor geheißen, es gebe bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Trump bekräftigte indes, dass diverse Staaten ihn darum gebeten hätten.

Demokratische Bundesstaaten klagen gegen Trumps neue Zölle

Washington - Zahlreiche demokratisch regierte US-Bundesstaaten klagen gegen die jüngst von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen 60 internationale Handelspartner, unter die auch Produkte aus der EU fallen. Die 25 klagenden Bundesstaaten werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand des Kampfes gegen Zwangsarbeit erneut willkürlich weitreichende Zölle einzuführen, wie aus der am Montag veröffentlichten Klageschrift hervorgeht. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück.

NEOS fordern Zielpfad beim Bodenverbrauch ein

Wien - Die NEOS erinnern angesichts der Hitzewelle an ihren Vorschlag bei den Regierungsverhandlungen, den Flächenverbrauch bis 2030 verbindlich auf 2,5 Hektar pro Tag zu senken. "Vereinbart wurde, die Planungs- und Widmungskompetenzen stärker auf Landesebene zu bündeln und bis Ende 2026 einen klaren Zielpfad zu entwickeln", hieß es. Zudem riefen die NEOS dazu auf, Leerstände und Baulücken zu nutzen anstatt neues Grünland zu beanspruchen.

Paks-Abschaltung könnte ungarische Wirtschaft bremsen

Budapest - Die wegen des niedrigen Donauwasserstands erfolgte Teilabschaltung des ungarischen Atomkraftwerks Paks könnte spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben. Zwar blieb der letzte Reaktor bis zuletzt noch in Betrieb, die ungarische Regierung mahnte jedoch bereits Industrie und Haushalte zu Stromeinsparungen. Die genauen Folgen hängen von der Dauer der Störung und der Spardisziplin der Verbraucher ab, erklärte Orsolya Nyeste, Analystin bei Erste Group Research.

Stromnetz in Kuba erneut landesweit zusammengebrochen

Havanna - Kubas nationales Stromnetz ist am Montag erneut landesweit zusammengebrochen. Dies berichteten staatliche Medien, während die Regierung versuchte, das System nach einem landesweiten Stromausfall in der Nacht zum Sonntag wiederherzustellen. "Trotz der heute erzielten Fortschritte löste eine Schwankung den Zusammenbruch aus", sagte der Nachrichtenchef des staatlichen kubanischen Fernsehens, Lazaro Manuel Alonso.

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red