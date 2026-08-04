EU-Innenminister beraten Konsequenzen von Ceuta-Krise

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister kommen am Dienstagmorgen zu einer Dringlichkeitssitzung per Video zusammen, um über die weitere Vorgehensweise nach dem Massenansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika zu beraten. Zahlreiche EU-Länder - darunter Österreich - hatten die Sitzung und Konsequenzen für Spanien gefordert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies im Vorfeld auf die "Gruppe der Umsetzer" für Rückkehrzentren in Drittstaaten.

AUA rutscht tiefer in die roten Zahlen

Wien/Schwechat - Die im Zuge des Irankrieges stark gestiegenen Kerosinpreise haben die Austrian Airlines (AUA) in der ersten Jahreshälfte 2026 tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Um weitere Verluste zu vermeiden, will die Fluggesellschaft unter anderem die "seit Jahren hoch defizitäre Verbindung zwischen Wien und Graz" streichen, teilte die Lufthansa-Tochter am Dienstag mit. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug in den ersten sechs Monaten 94 Millionen Euro.

Mehrere Tote bei ukrainischem Angriff auf Region Moskau

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Region Moskau sind in der Nacht auf Dienstag nach russischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Zudem seien sechs Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein Lagerhaus sei in Brand geraten, das Feuer sei aber inzwischen gelöscht worden. Auch ein Privathaus und ein Auto seien beschädigt worden.

Höchste Hitzewarnstufe für Seoul ausgerufen

Seoul - Inmitten einer anhaltenden Hitzewelle hat der koreanische Wetterdienst erstmals in diesem Jahr die höchste Hitzewarnstufe für die Hauptstadt Seoul ausgerufen. Am Dienstagmittag Ortszeit haben die Temperaturen in Seoul 38 Grad erreicht, in der Nacht wird es laut Prognosen nur bis 29 Grad abkühlen. Die Bevölkerung wurde unterdessen aufgefordert, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und ausreichend Wasser zu trinken.

KI-Hacks: USA wollen Sicherheitstests mit Branche besprechen

Washington - Die US-Regierung hat Insidern zufolge die Tech-Konzerne Meta, Anthropic, OpenAI und Google für Dienstag zu einem Treffen ins Weiße Haus eingeladen. Dort sollen freiwillige Sicherheitstests für die fortschrittlichsten US-Modelle für Künstliche Intelligenz (KI) besprochen werden, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Hintergrund sind jüngste Eingeständnisse von Anthropic und OpenAI, wonach ihre KI-Werkzeuge in die Systeme anderer Firmen eingedrungen sind.

Demokratische Bundesstaaten klagen gegen Trumps neue Zölle

Washington - Zahlreiche demokratisch regierte US-Bundesstaaten klagen gegen die jüngst von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen 60 internationale Handelspartner, unter die auch Produkte aus der EU fallen. Die 25 klagenden Bundesstaaten werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand des Kampfes gegen Zwangsarbeit erneut willkürlich weitreichende Zölle einzuführen, wie aus der am Montag veröffentlichten Klageschrift hervorgeht. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück.

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red