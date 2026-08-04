Hitze bringt Sorge um Trinkwasser in einzelnen Gemeinden

Wien - Die andauernde Hitzewelle bringt in so manchen österreichischen Gemeinden Sorgen ums Trinkwasser. Während es in Bundesländern wie in der Steiermark oder Tirol kaum Probleme mit der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gebe, mussten etwa in Oberösterreich und Kärnten in einzelnen Kommunen Wassersparverordnungen erlassen werden. Der südburgenländische Wasserverband Thermenland setzt indessen auf einen elektronischen "Poolfüllkalender", dessen System sich bewährt habe.

Juli 2026 um zwei Grad heißer und extrem trocken

Wien - Österreich hat den viertwärmsten Juli der 260-jährigen Messgeschichte hinter sich, samt neuem Juli-Hitzerekord und kaum Niederschlägen. Vor allem der Osten hatte "nicht nur mit extremen Temperaturen zu kämpfen, sondern auch mit massiver Trockenheit", bilanzierte Geosphere Austria am Dienstag. "An manchen Messstellen lag das Niederschlagsdefizit bei 90 Prozent." Insgesamt war es um zwei Grad wärmer als das Klimamittel 1991 bis 2020.

EU-Innenminister beraten Konsequenzen von Ceuta-Krise

Brüssel - Die EU-Innenministerinnen und -minister beraten seit Dienstagvormittag in einer Dringlichkeitssitzung per Video über die weitere Vorgehensweise nach dem Massenansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika. Zahlreiche EU-Länder - darunter Österreich - hatten die Sitzung und Konsequenzen für Spanien gefordert. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte im Vorfeld bereits ein Videotreffen mit der "Gruppe der Umsetzer" für Rückkehrzentren in Drittstaaten.

Tote bei gegenseitigen Luftangriffen Ukraine-Russland

Moskau - Bei neuen gegenseitigen Luftangriffen Russlands und der Ukraine sind mindestens neun Menschen getötet worden. Nahe Moskau starben nach russischen Behördenangaben vom Dienstag fünf Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Industriegebiet, zehn weitere Menschen wurden verletzt. In der Ukraine wurden bei russischen Angriffen drei Menschen in der nordöstlichen Region Sumy sowie eine Frau in der südlichen Hafenstadt Mykolajiw getötet, teilten die Behörden mit.

Iran strebt keine Ausweitung des Krieges an

Teheran - Der Iran verteidigt nach den Worten seines Präsidenten Massud Pezeshkian seine Grenzen. Sein Land strebe aber keine Ausweitung des Krieges an, erklärte Pezeshkian staatlichen iranischen Medien zufolge am Dienstag. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, es seien Verhandlungen mit dem Iran über eine Beilegung des Konfliktes im Gange. Zugleich sprach Trump von einer "letzten Chance" für die Führung in Teheran. Der Iran wies die Darstellung zurück.

Festnahme bei Waldbränden im Nordwesten der USA

Spokane - Während die Feuerwehr weiterhin gegen drei große Waldbrände rund um die Großstadt Spokane im Nordwesten der USA kämpft und hunderte Häuser niedergebrannt sind, ist ein Mann unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen worden. Der 37-Jährige wird verdächtigt, das größte der drei Feuer ausgelöst zu haben, wie Sheriff John Nowels am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz sagte. Ein Zeuge habe den Mann beobachtet, wie der Sheriff erläuterte.

Zu wenig Bäder in Österreich für Schwimmunterricht

Wien - Österreichs Schwimminfrastruktur verfügt über zu wenig Hallenbäder und Wasserflächen für den Ganzjahresbetrieb. Auch die Kapazitäten für Kindergärten, Schulen und Vereine fehlen. Das zeigt eine bundesweite Erhebung des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV), die am Dienstagvormittag am Badeschiff in Wien bei einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Zudem gebe es regional teils lange Anfahrtswege sowie eine hohe Auslastung bestehender Hallenbäder.

14 Tote in Kloster bei Erdrutsch in Äthiopien

Addis Abeba - Ein Erdrutsch hat ein orthodoxes Kloster in Äthiopien unter sich begraben und mindestens 14 Pilger das Leben gekostet. Das Unglück ereignete sich Montagfrüh nach einem Gewitter mit heftigen Regenfällen, wie ein Sprecher der Diözese von Sela Dingay in der nördlichen Region Amhara am Dienstag sagte. Eine Lawine aus Schlamm und Felsen begrub demnach einen Teil des Klosters Tsadkane Mariam unter sich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red