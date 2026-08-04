Allzeit-Hitzerekord von 41 Grad in Wien gemessen

Wien - Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 41 Grad gemessen, wie aus Daten der Geosphere Austria hervorgeht. Damit ist der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Auch in Niederösterreich ist der Bundesländer-Rekord geknackt: In Langenlebarn stieg die Temperatur am Nachmittag auf 40,7 Grad.

Hitze bringt Sorge um Trinkwasser in einzelnen Gemeinden

Wien - Die andauernde Hitzewelle bringt in so manchen österreichischen Gemeinden Sorgen ums Trinkwasser. Während es in Bundesländern wie in der Steiermark oder Tirol kaum Probleme mit der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gebe, mussten etwa in Oberösterreich und Kärnten in einzelnen Kommunen Wassersparverordnungen erlassen werden. Der südburgenländische Wasserverband Thermenland setzt indessen auf einen elektronischen "Poolfüllkalender", dessen System sich bewährt habe.

Burgenland-Schnellstraße wegen Waldbrands teils gesperrt

Mattersburg - Die S31 ist bei Sieggraben (Bezirk Mattersburg) in Fahrtrichtung Oberpullendorf wegen eines Waldbrandes seit Dienstagmittag gesperrt. Im Einsatz standen laut Landessicherheitszentrale Burgenland 31 Feuerwehren der Region, darunter auch welche aus Niederösterreich. Vier Hektar waren betroffen, so das Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg auf APA-Anfrage.

Ceuta - EU-Innenminister sprechen Spanien Solidarität aus

Brüssel/Rom - Die Innenministerinnen und -minister der EU und der Schengen-Länder haben am Dienstag in einer Videositzung Spanien ihre Solidarität in der Ceuta-Krise ausgesprochen. Sie würdigten das schnelle und effektive Vorgehen der spanischen Behörden, wie der EU-Rat mitteilte. Die Minister sprachen sich laut Ratsangaben zugleich für die Weiterentwicklung von Frühwarnsystemen etwa an den Grenzen und Social Media-Überwachung aus. Sie forderten auch eine bessere Kommunikation.

Berichte: 17 tote Migranten vor Mallorca

Mallorca - Bis zu 17 Migranten sind nach Angaben von zwei Überlebenden Medienberichten zufolge bei dem Versuch ums Leben gekommen, mit einem Boot die Balearen zu erreichen. Die beiden Männer aus dem Maghreb seien gegen drei Uhr morgens knapp 25 Kilometer südwestlich von Mallorca aus dem Meer gerettet worden. Ihnen nach waren insgesamt 19 Menschen an Bord des Bootes, wie der staatliche TV-Sender RTVE, die Regionalzeitung "Diario de Mallorca" und weitere Medien berichteten.

Tote bei gegenseitigen Luftangriffen Ukraine-Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen gegenseitigen Luftangriffen Russlands und der Ukraine sind mindestens neun Menschen getötet worden. Nahe Moskau starben nach russischen Behördenangaben vom Dienstag fünf Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Industriegebiet, zehn weitere Menschen wurden verletzt. In der Ukraine wurden bei russischen Angriffen drei Menschen in der nordöstlichen Region Sumy sowie eine Frau in der südlichen Hafenstadt Mykolajiw getötet, teilten die Behörden mit.

US-Finanzminister sieht baldige Einigung mit Iran

Teheran - US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine baldige Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz in Aussicht. Eine Vereinbarung könne am Dienstag oder Mittwoch erzielt werden. "Wir sind in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen und in diesem Konflikt zu einer normaleren Lage überzugehen", sagt Bessent in einem Interview des Senders CNBC am Dienstag.

Verurteilter syrischer Ex-Polizeichef wohl zurück in Syrien

Wien/Damaskus - Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass Mussab Abou R., Ex-Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa im Regime des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und in Wien zu acht Jahren Haft verurteilt, offenbar untergetaucht ist, wurden nun neue Informationen zu seinem Verbleib öffentlich. Wie "News" mit Verweis auf Informationen eines Privatermittlers berichtet, soll er bereits am 29. Juli am Grenzübergang al-Salameh von der Türkei aus nach Syrien eingereist sein.

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red