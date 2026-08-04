Allzeit-Hitzerekord von 41 Grad in Wien gemessen

Wien - Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 41 Grad gemessen, wie aus Daten der Geosphere Austria hervorgeht. Damit ist der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Auch die Messstellen in Langenlebarn im Tullnerfeld mit 40,7 Grad und in St. Pölten mit 40,6 Grad in Niederösterreich übertrafen den ehemaligen Höchstwert.

AUA streicht nach roten Zahlen im 1. Halbjahr Wien-Graz

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) stellen die Verbindung Wien-Graz ab dem Winter ein. Die Ankündigung kommt, nachdem stark gestiegene Kerosinpreise im Zuge des Irankrieges die Fluggesellschaft in der ersten Jahreshälfte 2026 tiefer in die roten Zahlen gedrückt haben, teilte die Lufthansa-Tochter am Dienstag mit. Für die regionalen Flughäfen braucht es laut AUA-Chefin Annette Mann "langfristige strukturelle Lösungen".

US-Finanzminister sieht baldige Einigung mit Iran

Teheran - US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine baldige Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz in Aussicht. Eine Vereinbarung könne am Dienstag oder Mittwoch erzielt werden. "Wir sind in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen und in diesem Konflikt zu einer normaleren Lage überzugehen", sagte Bessent in einem Interview des Senders CNBC am Dienstag.

Schiff vor Jemens Küste mit Seedrohne angegriffen

Sanaa - Vor Jemens Küste ist lokalen Angaben zufolge ein hölzernes Schiff mit einem Drohnenboot angegriffen und versenkt worden. Es handle sich um ein aus Dschibuti in Ostafrika kommendes Frachtschiff, das unter der Flagge Indiens gefahren sei, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der international anerkannten Regierung im Jemen. Die 14 meist indischen Besatzungsmitglieder seien von der Küstenwache und Marinesoldaten gerettet worden.

Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 16-Jährigen

Linz - Ein 23-jähriger Libanese muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten, weil er im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 16-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf den Freund des Teenagers, der sich schützend über diesen gebeugt hatte, soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Prinzessin Eugenie bringt drittes Kind zur Welt

Lissabon/London - Die britische Königsfamilie freut sich über Nachwuchs: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Mann Jack Brooksbank (40) sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Das teilte die Tochter des früheren Prinzen Andrew in einem Instagram-Beitrag mit. Dem Palast zufolge kam das Mädchen am Montagabend in einem Krankenhaus in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zur Welt. Ein Name wurde noch nicht mitgeteilt.

Vierjähriger nach Badeunfall in Oberösterreich reanimiert

Bad Schallerbach - Ein Vierjähriger, der Dienstagnachmittag reglos im Wasser eines Freizeitbades in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) trieb, ist von zwei Badegästen reanimiert worden. Eine 35-Jährige bemerkte den tschechischen Buben im Becken, zog ihn aus dem Wasser und begann sofort mit der Wiederbelebung. Ein 39-jähriger Badegast kam ihr zu Hilfe, gemeinsam schafften sie es, dass das Kind wieder das Bewusstsein erlangte, so die oberösterreichische Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red