Allzeit-Hitzerekord von 41 Grad in Wien gemessen

Wien - Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 41 Grad gemessen, wie aus Daten der Geosphere Austria hervorgeht. Damit ist der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Auch die Messstellen in Langenlebarn im Tullnerfeld mit 40,7 Grad und in St. Pölten mit 40,6 Grad in Niederösterreich übertrafen den ehemaligen Höchstwert.

Eine Tote bei Raketenangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei wurde eine Frau getötet, mindestens 22 Menschen wurden nach Angaben der Militärverwaltung verletzt. Zudem gab es erste Berichte über Schäden in mindestens sieben Bezirken. Die Luftabwehr war im Einsatz.

Prozess zu Warner-Übernahme erst im März

Los Angeles - Die geplante Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird noch lange in der Schwebe bleiben. Eine Richterin setzte den Prozess zu Wettbewerbsklagen mehrerer US-Bundesstaaten und der Drehbuchautoren-Gewerkschaft auf Anfang März kommenden Jahres an. Für Paramount macht das den bereits rund 111 Milliarden Dollar (rund 96 Mrd. Euro) schweren Deal noch etwas teurer.

Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 16-Jährigen

Linz - Ein 23-jähriger Libanese muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten, weil er im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 16-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf den Freund des Teenagers, der sich schützend über diesen gebeugt hatte, soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Krieg, Krise, Klima - Forscher zeigt großen Geburtenrückgang

Wien - Ein tiefgreifendes Schwinden des Vertrauens in eine gedeihliche Zukunft angesichts umfassender Krisen, Kriege und des Klimawandels lässt weltweit die Geburtenraten drastischer sinken als bisher vielfach gedacht. Das zeigt Tom�š Sobotka vom Institut für Demographie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in einer Analyse im Fachblatt "Reproductive BioMedicine Online". Mittlerweile leben rund 2 Mrd. Menschen in Ländern, in denen Frauen im Schnitt weniger als 1,3 Kinder bekommen.

Durchfall-Ausbruch in USA - Mehr als 10.000 bestätigte Fälle

Atlanta - Wegen eines Parasiten sind mehr als 10.000 Menschen in den USA an Durchfall erkrankt. Der US-Gesundheitsbehörde CDC seien mehr als 12.255 weitere unbestätigte Fälle bekannt, die zusätzliche Untersuchungen erforderten. Bisher habe die Erkrankung zu 517 Krankenhausaufenthalten und zwei Todesfällen geführt, erklärte die Behörde weiter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red