Regierung einigt sich auf erleichterten Hitzeschutz

Wien - Die Regierung hat sich mitten in der Hitzewelle darauf verständigt, Vorkehrungen gegen hohe Temperaturen in Wohnungen und Schulen zu erleichtern. Die entsprechenden Pläne waren bereits länger bekannt. Nun verabschiedete man einen gemeinsamen Ministerratsvortrag. Erleichtert werden soll demnach die Zulassung von Klimaanlagen, indem die Genehmigungspflichten reduziert werden. An älteren Schulen soll baulich nachgerüstet werden.

Mindestens 15 Tote bei Raketenangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben der Behörden mindestens 15 Menschen getötet und 27 weitere verletzt. Zudem seien mehrere Lagerhäuser in der Region um Kiew bei dem Luftangriff in der Nacht beschädigt worden, teilte der Rettungsdienst auf Telegram mit. Die Ukraine griff unterdessen neuerlich ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries an.

Bericht: USA und Iran vor Übergangsdeal in Straße von Hormuz

Washington - Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormuz. Demnach streben die USA bereits für heute eine Einigung an, berichtet "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion.

Priester in Nigeria getötet, zwei Geiseln festgehalten

Abuja - Im Norden Nigerias ist ein katholischer Priester bei einem mutmaßlichen Hinterhalt getötet worden. Die Leiche von Pater Samuel Opeyemi Oyetoro wurde mit schweren Machetenverletzungen am Kopf an einer Straße im Bundesstaat Kogi gefunden, meldete die Kathpress. Unterdessen werden nach einem bewaffneten Überfall auf eine Sonntagsmesse im Südosten des Landes weiterhin ein Seminarist und ein Gläubiger von Entführern festgehalten, berichtete der römische Nachrichtendienst Fides.

Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 16-Jährigen

Linz - Ein 23-jähriger Libanese muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten, weil er im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 16-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf den Freund des Teenagers, der sich schützend über diesen gebeugt hatte, soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Krieg, Krise, Klima - Forscher zeigt großen Geburtenrückgang

Wien - Ein tiefgreifendes Schwinden des Vertrauens in eine gedeihliche Zukunft angesichts umfassender Krisen, Kriege und des Klimawandels lässt weltweit die Geburtenraten drastischer sinken als bisher vielfach gedacht. Das zeigt Tom�š Sobotka vom Institut für Demographie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in einer Analyse im Fachblatt "Reproductive BioMedicine Online". Mittlerweile leben rund 2 Mrd. Menschen in Ländern, in denen Frauen im Schnitt weniger als 1,3 Kinder bekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red