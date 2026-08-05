Regierung einigt sich auf erleichterten Hitzeschutz

Wien - Die Regierung hat sich mitten in der Hitzewelle darauf verständigt, Vorkehrungen gegen hohe Temperaturen in Wohnungen und Schulen zu erleichtern. Die entsprechenden Pläne waren bereits länger bekannt. Nun verabschiedete man einen gemeinsamen Ministerratsvortrag. Erleichtert werden soll demnach die Zulassung von Klimaanlagen, indem die Genehmigungspflichten reduziert werden. An älteren Schulen soll baulich nachgerüstet werden.

Pegelstände österreichischer Seen teilweise tief wie nie

Wien - Die Hitze der vergangenen Tage und Wochen hat auch Auswirkungen auf die Pegelstände österreichischer Seen. Während der Wasserstand des Bodensees für den 5. August so niedrig wie noch nie ist, spricht man beim Neusiedlersee wegen der anhaltenden Trockenheit von Niederwasser, und man liegt nur zwölf Zentimeter über dem bisherigen Tiefststand aus dem Jahr 2022. Der Wolfgangsee ist bei einem 30-Jahre-Tief angekommen.

Hitze - Wärmste Nacht der Messgeschichte verzeichnet

Hornstein/Wien - Am Dienstag ist mit 41 Grad in Wien-Stammersdorf ein neuer Höchstwert gemessen worden und auch die Nacht auf Mittwoch hat neue Temperaturrekorde gebracht: In Hornstein im Burgenland sank das Thermometer nicht unter 28,5 Grad. Damit wurde die wärmste Nacht der Messgeschichte verzeichnet, wie ein Sprecher der Geosphere Austria auf APA-Anfrage bestätigte. In Wien (Innere Stadt) sank die Temperatur nicht unter 27,4 Grad, in Neudorf bei Landsee (Burgenland) nicht unter 26,9 Grad.

Getreideernte wegen Dürre 14 Prozent unter 5-Jahres-Schnitt

Wien - Die extreme Trockenheit und Hitze haben den Getreideanbau heuer stark belastet. Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. In einzelnen Landesteilen in Österreich war es noch nie so trocken wie heuer.

Sprengstoff-Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig

Leipzig/Brüssel - Am Leipziger Flughafen ist nach Angaben eines NATO-Sprechers eine Drohne in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt worden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Mittwochfrüh soll an der Drohne ein Sprengstoff mit Zünder befestigt gewesen sein. Zuvor hatte "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet. Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt und zudem ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurden.

Mindestens 17 Tote bei Raketenangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wurden bereits 17 Tote gezählt. Es gebe 44 Verletzte. Zudem seien mehrere Lagerhäuser in der Region um Kiew bei dem Luftangriff in der Nacht beschädigt worden, teilte der Rettungsdienst auf Telegram mit. Die Ukraine griff unterdessen neuerlich ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries an.

Anthropic-KI schickte Menschen Phishing-Mails

San Francisco/London - Die Serie von Enthüllungen über alarmierende Hacker-Fähigkeiten führender KI-Modelle reißt nicht ab. Jetzt ertappten britische Sicherheitsforscher Künstliche Intelligenz in einem Testlauf beim Versuch, in Eigeninitiative eine Schwachstelle in öffentlich zugängliche Software einzuschleusen. Um damit durchzukommen, versuchte das KI-Modell der Entwicklerfirma Anthropic den Experten zufolge sogar, per E-Mail einen zuständigen Menschen zu manipulieren.

Über 120 Urlauber Opfer von Ferienwohnungsbetrug in Italien

Rom - Ein groß angelegter Online-Betrug mit Ferienunterkünften hat im norditalienischen Adria-Badeort Cesenatico mehr als 120 Urlauber betroffen. Rund 50 Familien mussten seit dem Wochenende anderweitig untergebracht werden, nachdem sich ihre vermeintlich gebuchten Ferienwohnungen als nicht existent erwiesen hatten, teilte Bürgermeister Matteo Gozzoli am Mittwoch mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red