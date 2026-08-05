Regierung einigt sich auf erleichterten Hitzeschutz

Wien - Die Regierung hat sich mitten in der Hitzewelle darauf verständigt, Vorkehrungen gegen hohe Temperaturen in Wohnungen und Schulen zu erleichtern. Die entsprechenden Pläne waren bereits länger bekannt. Nun verabschiedete man einen gemeinsamen Ministerratsvortrag. Erleichtert werden soll demnach die Zulassung von Klimaanlagen, indem die Genehmigungspflichten reduziert werden. An älteren Schulen soll baulich nachgerüstet werden.

Getreideernte wegen Dürre 14 Prozent unter 5-Jahres-Schnitt

Wien - Die extreme Trockenheit und Hitze haben den Getreideanbau heuer stark belastet. Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. In einzelnen Landesteilen in Österreich war es noch nie so trocken wie heuer.

Pegelstände österreichischer Seen teilweise tief wie nie

Wien - Die Hitze der vergangenen Tage und Wochen hat auch Auswirkungen auf die Pegelstände österreichischer Seen. Während der Wasserstand des Bodensees für den 5. August so niedrig wie noch nie ist, spricht man beim Neusiedlersee wegen der anhaltenden Trockenheit von Niederwasser, und man liegt nur zwölf Zentimeter über dem bisherigen Tiefststand aus dem Jahr 2022. Der Wolfgangsee ist bei einem 30-Jahre-Tief angekommen.

14-jähriger Terrorverdächtiger in Tirol bleibt in U-Haft

Innsbruck - Ein bereits am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten (� 278c StGB) festgenommener 14-jähriger Tiroler bleibt weiter in Untersuchungshaft. Die für Mittwoch angesetzte Haftprüfungsverhandlung wurde abberaumt, da die Verteidigung des Jugendlichen auf eine Durchführung verzichtet habe, sagte die Sprecherin des Innsbrucker Landesgerichts, Birgit Fink, zur APA. Daher verlängere sich die Untersuchungshaft bis vorerst 7. September.

Mindestens 17 Tote bei Raketenangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wurden bereits 17 Tote gezählt. Es gebe 44 Verletzte. Zudem seien mehrere Lagerhäuser in der Region um Kiew bei dem Luftangriff in der Nacht beschädigt worden, teilte der Rettungsdienst auf Telegram mit. Die Ukraine griff Russland mit großen Drohnenschwärmen an und traf mehrere Logistikzentren und eine Raffinerie.

Sprengstoff-Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig

Leipzig/Brüssel - Am Leipziger Flughafen ist nach Angaben eines NATO-Sprechers eine Drohne in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt worden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Mittwochfrüh soll an der Drohne ein Sprengstoff mit Zünder befestigt gewesen sein. Zuvor hatte "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet. Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt und zudem ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurden.

Mann soll zwei Jugendliche in Wien vergewaltigt haben

Wien - Ein 26-jähriger Mann steht unter Verdacht, in seiner Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zwei 16-jährige Mädchen vergewaltigt zu haben. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte eines der Opfer am Dienstag um 5.00 Uhr den Polizeinotruf angerufen und gesagt, dass sie und ihre gleichaltrige Freundin in der Wohnung missbraucht worden seien. Die Ermittler forschten die mutmaßliche Tatwohnung unweit der Äußeren Mariahilfer Straße aus.

Mann geriet in Niederösterreich in Schredder und starb

Guntramsdorf - Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist am Dienstagnachmittag ein 56-Jähriger tödlich verletzt worden. Er dürfte versucht haben, Material aus der Trichteröffnung eines Schredders zu entfernen. Dabei geriet der Mann aus dem Bezirk Mödling in die Anlage. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Unfall in Kenntnis gesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red