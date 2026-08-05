Regierung einigt sich auf erleichterten Hitzeschutz

Wien - Die Regierung hat sich mitten in der Hitzewelle darauf verständigt, Vorkehrungen gegen hohe Temperaturen in Wohnungen und Schulen zu erleichtern. Die entsprechenden Pläne waren bereits länger bekannt. Nun verabschiedete man einen gemeinsamen Ministerratsvortrag. Erleichtert werden soll demnach die Zulassung von Klimaanlagen, indem die Genehmigungspflichten reduziert werden. An älteren Schulen soll baulich nachgerüstet werden.

Getreideernte wegen Dürre 14 Prozent unter 5-Jahres-Schnitt

Wien - Die extreme Trockenheit und Hitze haben den Getreideanbau heuer stark belastet. Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. In einzelnen Landesteilen in Österreich war es noch nie so trocken wie heuer.

ORF-III-Co-Geschäftsführer Schöber abberufen

Wien - ORF-III-Co-Geschäftsführer Peter Schöber ist wegen Compliance-Vorwürfen abberufen und beurlaubt worden. Der ORF bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Die alleinige ORF-III-Geschäftsführung obliegt bis auf weiteres Kathrin Zierhut-Kunz.

Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 15-Jährigen

Linz - Ein 23-jähriger Libanese hat sich am Mittwoch im Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten müssen, weil er laut Anklage im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 15-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf einen Freund des Teenagers soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Verteidiger sprach hingegen von "bewusster Fahrlässigkeit".

Mindestens 17 Tote bei Raketenangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wurden bereits 17 Tote gezählt. Es gebe 44 Verletzte. Zudem seien mehrere Lagerhäuser in der Region um Kiew bei dem Luftangriff in der Nacht beschädigt worden, teilte der Rettungsdienst auf Telegram mit. Die Ukraine griff Russland mit großen Drohnenschwärmen an und traf mehrere Logistikzentren und eine Raffinerie.

Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig entschärft

Leipzig/Brüssel - Nach dem nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle haben Spezialisten der deutschen Bundespolizei eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft. Die Drohne wurde am Leipziger Flughafen nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt. Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt und ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden wurden.

14-jähriger Terrorverdächtiger in Tirol bleibt in U-Haft

Innsbruck - Ein bereits am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten (� 278c StGB) festgenommener 14-jähriger Tiroler bleibt weiter in Untersuchungshaft. Die für Mittwoch angesetzte Haftprüfungsverhandlung wurde abberaumt, da die Verteidigung des Jugendlichen auf eine Durchführung verzichtet habe, sagte die Sprecherin des Innsbrucker Landesgerichts, Birgit Fink, zur APA. Daher verlängere sich die Untersuchungshaft bis vorerst 7. September.

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red