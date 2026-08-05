Regierung einigt sich auf erleichterten Hitzeschutz

Wien - Die Regierung hat sich mitten in der Hitzewelle darauf verständigt, Vorkehrungen gegen hohe Temperaturen in Wohnungen und Schulen zu erleichtern. Die entsprechenden Pläne waren bereits länger bekannt. Nun verabschiedete man einen gemeinsamen Ministerratsvortrag. Erleichtert werden soll demnach die Zulassung von Klimaanlagen, indem die Genehmigungspflichten reduziert werden. An älteren Schulen soll baulich nachgerüstet werden.

41,2 Grad: Allzeit-Hitzerekord in Bad Deutsch-Altenburg

Bad Deutsch-Altenburg - Am zweiten Tag in Folge ist in Österreich ein neuer Allzeit-Hitzerekord gemessen worden. Im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg stieg die Temperatur am Mittwochnachmittag um 15.40 Uhr auf 41,2 Grad, wie Daten der Geosphere Austria zeigten. In Wien-Stammersdorf wurden - wie schon am Dienstag - 41 Grad verzeichnet. Die Wiener Station war damit laut dem Wetterdienst "Tauernwetter" die erste im Land, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen 40 Grad registrierte.

Getreideernte wegen Dürre 14 Prozent unter 5-Jahres-Schnitt

Wien - Die klimawandelbedingte Rekord-Trockenheit hat den Getreideanbau heuer stark belastet. Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. In einzelnen Landesteilen in Österreich war es noch nie so trocken wie heuer.

Kriz-Zwittkovits als Chefin der Wiener WK angelobt

Wien - Margarete Kriz-Zwittkovits hat am Mittwoch offiziell die Nachfolge von Walter Ruck als Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer angetreten. Kriz-Zwittkovits, zuvor Vize unter Ruck, versprach nach ihrer heutigen Angelobung einen "neuen Stil", nachdem ihr Vorgänger wegen umstrittener Aussagen in einem publik gewordenen Privatgespräch den Hut nehmen musste. Als erste Amtshandlung veranlasste sie laut einer Videobotschaft die Erarbeitung eines Verhaltenskodex für Funktionäre.

Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig entschärft

Leipzig/Brüssel - Nach dem nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle haben Spezialisten der deutschen Bundespolizei eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft. Die Drohne wurde am Leipziger Flughafen nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt. Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein, nachdem ein unbekanntes Flugobjekt und ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden wurden.

ORF-III-Co-Geschäftsführer Schöber abberufen

Wien - ORF-III-Co-Geschäftsführer Peter Schöber ist wegen Compliance-Vorwürfen abberufen und beurlaubt worden. Der ORF bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Die alleinige ORF-III-Geschäftsführung obliegt nun bis auf weiteres Kathrin Zierhut-Kunz, die Programmverantwortung liegt bei Lou Lorenz-Dittlbacher.

Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 15-Jährigen

Linz - Ein 23-jähriger Libanese hat sich am Mittwoch im Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten müssen, weil er laut Anklage im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 15-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf einen Freund des Teenagers soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Verteidiger sprach hingegen von "bewusster Fahrlässigkeit".

Wiener MA 11 will trotz Kritik an "Auszeit-WG" festhalten

Wien - Bernhard Mager, seit August Leiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), verteidigt die umstrittene "Auszeit-WG" für Intensivtäter unter 14 Jahren. "Ich werde an diesem Konzept festhalten", sagte Mager am Dienstag im Interview bei "Wien heute". "Mit freiwilligen Angeboten hat es bisher nicht funktioniert, dass wir eine Änderung bewirken können." Die ÖVP forderte am Mittwoch eine Offenlegung und Evaluierung des Konzepts.

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red