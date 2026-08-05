41,2 Grad: Allzeit-Hitzerekord in Bad Deutsch-Altenburg

Bad Deutsch-Altenburg - Der Allzeit-Hitzerekord ist wieder nach Bad Deutsch-Altenburg zurückgekehrt: Die dortige Messstation der GeoSphere Austria registrierte am Mittwochnachmittag eine vorläufige Temperatur von 41,2 Grad. Damit wurde der erst am Dienstag in Wien-Stammersdorf erzielte Höchstwert von 41,0 Grad erneut übertroffen. Insgesamt wurden am Mittwoch 27 absolute Messstationsrekorde gebrochen. Der Wert von 40 Grad wurde sechs Mal erzielt bzw. überschritten, teilte die GeoSphere am Abend mit.

Getreideernte wegen Dürre 14 Prozent unter 5-Jahres-Schnitt

Wien - Die klimawandelbedingte Rekord-Trockenheit hat den Getreideanbau heuer stark belastet. Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. In einzelnen Landesteilen in Österreich war es noch nie so trocken wie heuer.

Iran und Oman vor Einigung über Route durch Meerenge

Washington - Der Iran und der Oman haben sich nach Angaben aus Teheran im Prinzip auf eine neue Route durch die Straße von Hormuz verständigt. Beide Seiten hätten sich auf die "geografischen Koordinaten" für die Route durch die Meerenge geeinigt, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Bakaei, am Mittwoch. Eine gemeinsame Erklärung werde derzeit fertiggestellt, "wenn bestimmte dritte Parteien den Prozess nicht behindern", so Bakaei in Anspielung auf den Feind USA.

ORF-III-Co-Geschäftsführer Schöber abberufen

Wien - ORF-III-Co-Geschäftsführer Peter Schöber ist wegen Compliance-Vorwürfen abberufen und beurlaubt worden. Der ORF bestätigte gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Die alleinige ORF-III-Geschäftsführung obliegt nun bis auf weiteres Kathrin Zierhut-Kunz, die Programmverantwortung bei Lou Lorenz-Dittlbacher.

Kriz-Zwittkovits als Chefin der Wiener WK angelobt

Wien - Margarete Kriz-Zwittkovits hat am Mittwoch offiziell die Nachfolge von Walter Ruck als Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer angetreten. Kriz-Zwittkovits, zuvor Vize unter Ruck, versprach nach ihrer heutigen Angelobung einen "neuen Stil", nachdem ihr Vorgänger wegen umstrittener Aussagen in einem publik gewordenen Privatgespräch den Hut nehmen musste. Als erste Amtshandlung veranlasste sie laut einer Videobotschaft die Erarbeitung eines Verhaltenskodex für Funktionäre.

US-Michigan: Linker Demokrat gewann Senatsvorwahl

Lansing (Michigan)/Washington - Der linke Flügel der US-Demokraten ist erneut gestärkt aus einer Kongressvorwahl hervorgegangen. Im Bundesstaat Michigan setzte sich der Mediziner Abdul El-Sayed gegen die Kandidatin des Partei-Establishments, die Kongressabgeordnete Haley Stevens, durch, so US-Medien am Mittwoch. Dem Rennen wurde in den USA auch mit Blick auf die Zwischenwahlen im November eine hohe Bedeutung beigemessen. US-Präsident Donald Trump schmähte El-Sayed umgehend als "kommunistischen Loser".

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red