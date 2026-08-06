Kampf gegen Glutnester bei Großbrand in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld/Gänserndorf - Bei einem am Mittwochnachmittag ausgebrochenen Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) haben am Donnerstag rund 250 Feuerwehrmitglieder Glutnester bekämpft. Erwartet wurde, dass der Einsatz bis zum Abend andauert. Der Katastrophenhilfsdienst unterstützte die örtlichen Kräfte bei den Nachlöscharbeiten. Auch mehrere Hubschrauber standen im Einsatz. Sechs Feuerwehrleute wurden verletzt, sagte Klaus Stebal vom Landeskommando auf APA-Anfrage.

Heuer schon viele Tropennächte in Landeshauptstädten

Wien - Die Zahl der Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. 2026 gab es in den meisten Landeshauptstädten inklusive der Rekordnacht auf Mittwoch schon mehr davon als im Jahresmittel von 1991 bis 2020. An der Messstation Wien-Innere Stadt zählte die Geosphere Austria heuer schon 34 Tropennächte, in Eisenstadt 17 und in Linz 14. Der jeweilige Spitzenwert aus 2024 wurde in diesen Städten aber noch nicht übertroffen.

Polizisten aus Bundesländern müssen in Wien aushelfen

Wien/St. Pölten/Linz - Vier Bundesländer müssen seit Montag jeden Tag Polizistinnen und Polizisten für Schwerpunktaktionen im Rahmen der Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität (EJK) in die Bundeshauptstadt nach Wien schicken. Das Innenministerium bestätigte am Donnerstag die Anordnung, jedoch ohne weiter ins Detail zu gehen. "Eine tageweise Entsendung von Kräften nach Wien ist kein Novum, sondern wird regelmäßig praktiziert", betonte ein Sprecher gegenüber der APA.

Prozess um zwei schwer gefolterte junge Männer in Wien

Wien - Ein verstörender Fall wird am Donnerstag am Wiener Landesgericht verhandelt. Zwei Männer im Alter von 21 bzw. 22 Jahren wurden laut Anklage am 28. Februar 2025 in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefangen gehalten und sollen von drei Männern auf unmenschliche Art und Weise malträtiert worden sein. Sie wurden geschlagen, gedemütigt und mit Waffen - einem Schwert, einer Schrotflinte und einem Elektroschock-Gerät - gequält und waren massiver sexualisierter Gewalt ausgesetzt.

Tote und Verletzte bei Angriffen auf Sumy

Kiew (Kyjiw) - Im Norden der ukrainischen Region Sumy sind bei russischen Angriffen drei Menschen getötet worden. In mehreren Siedlungen seien mindestens 19 Menschen verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit. In der gleichnamigen Stadt Sumy seien zudem zwölf Menschen verletzt worden, teilt die Polizei auf Telegram mit. Dort seien gelenkte Fliegerbomben eingesetzt worden.

Alpinist bei Tour in Tirol tödlich verunglückt

Pitztal - Ein 50-jähriger russischer Bergsteiger ist am späten Mittwochnachmittag beim Abstieg von der Braunschweiger Hütte im Tiroler Pitztal tödlich verunglückt. Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Eine 21-jährige russische Begleiterin und ein Zeuge stiegen zu dem 50-Jährigen ab und leisteten Erste Hilfe. Für den Bergsteiger kam aber jede Hilfe zu spät.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red