Viele Notschlachtungen wegen dürrebedingten Futtermangels

Wien - Die trockenheitsbedingte Futterknappheit veranlasst viele Bauern, einen Teil ihrer Rinder frühzeitig zu verkaufen. "In den vergangenen Wochen kamen rund dreimal so viele Schlachtkühe zur Vermarktung wie üblich", hieß es von der ARGE Rind, der Dachorganisation von acht Rindererzeugergemeinschaften. Dadurch würden "die Kapazitäten der Schlacht- und Zerlegebetriebe an ihre Grenzen" stoßen. Angesichts der Ernte- und Futtermittelausfälle werden Rufe nach einem Hilfspaket lauter.

Krisenkoordinator sieht Wasserversorgung als gesichert

Wien - Für den Krisenkoordinator der Bundesregierung Peter Vorhofer ist trotz der anhaltenden Hitzewelle die Lage in Österreich in Griff. Nichtsdestotrotz rief er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach einem interministeriellen Treffen auf Beamtenebene zum Wassersparen auf. Auch appellierte er eindringlich, in Wäldern auf Feuer zu verzichten. Nicht allzu rosig war der mittelfristige Ausblick die Trockenheit betreffend.

Drohne in Leipzig galt wohl mit Munition beladenem Flugzeug

Leipzig - Der mutmaßliche Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle galt womöglich einer mit Munition beladenen Frachtmaschine. Dies berichteten die "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Donnerstag unter Berufung auf einen vertraulichen Polizeibericht. Die Drohne befand sich demnach in der Nähe von Frachtmaschinen einer ukrainischen Fluggesellschaft. Eines der Antonow-Frachtflugzeuge sei mit militärischer Munition beladen gewesen.

Großeinsatz der Polizei in Wien in Dorotheum-Filiale

Wien - Zu einem Großeinsatz der Wiener Polizei ist es am Donnerstagnachmittag in einem Standort des Dorotheums in Währing gekommen. Kurz nach 15.00 Uhr meldete die Filiale des Schmuckhändlers und Auktionshauses einen Überfallsalarm. Eine Zeugin sah wenig später einen Mann vermutlich mit Schusswaffe im Geschäft, wie die Polizei am Tatort der APA sagte. Hintergründe und Details sind aktuell noch unklar. Mitarbeiter sollen sich aber nicht mehr in der Filiale aufhalten, hieß es.

Schubhäftling gelang in Bludenz die Flucht

Bregenz - Einem 27-jährigen Schubhäftling ist am Donnerstagvormittag in Bludenz die Flucht gelungen. Der nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen im Polizeianhaltezentrum Bludenz untergebrachte Mann setzte sich ab, als er transportiert werden sollte. Trotz einer Fahndung wurde der 27-Jährige bis zum späten Nachmittag nicht gefasst. Von dem Mann gehe keine Gefahr aus, hieß es seitens der Polizei.

Österreicher wegen Drogenhandels im großen Stil festgenommen

Bregenz - Am Grenzübergang Hörbranz (Bez. Bregenz) zu Bayern ist am Montag bei einer Kontrolle auf der deutschen Autobahn A96 ein 29-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler aus Österreich festgenommen worden. Der Mann, nach dem per europäischem Haftbefehl gesucht wurde, soll dazu beigetragen haben, Cannabis im Wert von über 1,5 Mio. Euro in Umlauf zu bringen, so die Bundespolizeiinspektion Kempten. Die Polizei Niederösterreich, wo der Fall bearbeitet wird, bestätigte das gegenüber der APA.

Leiche von Britin in Koffer: Verdächtiger in Athen in U-Haft

Athen - Nach dem Fund der Leiche einer Britin in einem Koffer in Griechenland ist der Verdächtige in U-Haft genommen worden. Der 26-Jährige wurde am Donnerstag von der Polizei von einem Gericht in der Hauptstadt Athen in ein Untersuchungsgefängnis gebracht, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Dem am Sonntag festgenommenen Mann werden Mord, Raub und Waffenbesitz zur Last gelegt.

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red