Viele Notschlachtungen wegen dürrebedingten Futtermangels

Wien - Die trockenheitsbedingte Futterknappheit veranlasst viele Bauern, einen Teil ihrer Rinder frühzeitig zu verkaufen. "In den vergangenen Wochen kamen rund dreimal so viele Schlachtkühe zur Vermarktung wie üblich", hieß es von der ARGE Rind, der Dachorganisation von acht Rindererzeugergemeinschaften. Dadurch würden "die Kapazitäten der Schlacht- und Zerlegebetriebe an ihre Grenzen" stoßen. Angesichts der Ernte- und Futtermittelausfälle werden Rufe nach einem Hilfspaket lauter.

Drohende Ölkatastrophe vor der Küste des Oman

Maskat - Vor der Küste des Oman droht wegen eines auf Grund gelaufenen Öltankers eine Umweltkatastrophe von gewaltigem Ausmaß. Am 270 Meter langen Tanker "Caroline Bezengi", der Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet wird, treten Satellitenaufnahmen zufolge immer größere Mengen Öl aus. Der Ölteppich sei inzwischen auf eine Fläche von rund 600 Quadratkilometern gewachsen, teilte die Umweltorganisation Greenpeace mit.

Russische Angriffe: Tote und Verletzte in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Durch russische Angriffe sind in den ukrainischen Gebieten Dnipropetrowsk und Charkiw mindestens acht Menschen getötet worden. Mindestens drei Tote habe es bei einer Attacke auf die Industriestadt Pawlohrad gegeben, teilte der Militärgouverneur von Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit. Sieben Menschen seien verletzt worden. Einen russischen Luftangriff mit drei Toten und drei Verletzten gab es auf die Gemeinde Wyschnewe westlich der Gebietshauptstadt Dnipro.

Lange Haftstrafen in Prozess um zwei gefolterte Wiener

Wien - Mit langjährigen Haftstrafen ist am Donnerstag am Landesgericht ein Prozess um einen "kaum jemals gesehenen Gewaltexzess" zu Ende gegangen, wie sich der vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung ausdrückte. Drei Angeklagte hatten in der Nacht auf den 1. März 2025 zwei Männer im Alter von 21 bzw. 22 Jahren in eine Wohnung in Wien-Favoriten gebracht, gefangen gehalten und auf unmenschliche Art und Weise malträtiert. Der 20 Jahre alte Haupttäter fasste elf Jahre Haft aus.

Großeinsatz nach Überfallsalarm in Wiener Dorotheum-Filiale

Wien - Für einen Großeinsatz hat am Donnerstag ein Überfallsalarm in einem Standort des Dorotheums in Wien-Währing gesorgt. Die Polizei wurde kurz nach 15.00 Uhr zu dem Schmuckhändler und Auktionshaus gerufen. Möglicherweise hielt sich ein Täter noch im Geschäft auf, Mitarbeiter aber nicht mehr, hieß es. Am frühen Abend war dann "die größte Gefahr gebannt", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Einsatz war offiziell noch nicht beendet, die Beamten rückten aber teilweise ab.

Warten auf Vereinbarung zu Straße von Hormuz

Dubai/Riad - Der Iran steht nach eigenen Angaben kurz vor einem Deal mit dem Oman zur Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete am Donnerstag eine Einigung auf geografische Koordinaten für die Passage. An den Gesprächen zwischen den beiden Golfstaaten, die an die Straße von Hormuz grenzen, sollen die USA nicht beteiligt gewesen sein. Angebliche Pläne für eine faktische Maut bei der Durchfahrt irritieren indes die Schifffahrtsbranche.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red