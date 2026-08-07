18-Jähriger nach Tötungsdelikt in Niederösterreich geständig

Langenzersdorf - Nach dem Fund eines leblosen 29-Jährigen Donnerstagfrüh in einem Einfamilienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich der verdächtige 18-Jährige nach Angaben der Exekutive in seiner Einvernahme geständig gezeigt, den Wiener getötet zu haben. Der junge Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag. U-Haft wurde in Aussicht gestellt. Zu den Hintergründen wurden vorerst keine Details bekanntgegeben.

Munitionsteile verursachten Waldbrand in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld - Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) soll durch Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein. Diese Ursache wurde "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag. Der in den Teilen enthaltene Phosphor soll sich in der Hitze selbst entzündet haben. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf 100 Hektar ausgedehnt. Am Freitag waren 220 Helfer bei Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Stocker-Aussage über Kinderbetreuung sorgt für Aufsehen

Wien - Eine Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen seiner Sommertour hat nun für Empörung der Opposition gesorgt. Konkret meinte er in Salzburg auf eine Frage aus dem Publikum zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie: "Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit." Er habe seine Kinder nicht als Rechenspiel erzogen, "was kriege ich dafür"." FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht darin eine "Verhöhnung der Mütter".

Einige Murenabgänge in Tirol nach starken Gewittern

Innsbruck/Schwaz/Kitzbühel - Gewitter mit Starkregen haben Donnerstagabend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und einigen kleinräumigen Überflutungen geführt. Vor allem im Zillertal gingen einige Muren ab. Zudem drang Wasser in einige Keller, Tiefgaragen und Unterführungen in Innsbruck, in Gemeinden östlich der Landeshauptstadt sowie im Bezirk Kitzbühel ein. Großflächige Überschwemmungen bzw. flächendeckende Schäden blieben aus. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen im Babymilch-Skandal gegen Nestl� und Danone

Wien/Innsbruck - Im Fall um verunreinigte Babymilch sind nach Frankreich nun auch in Österreich Ermittlungen aufgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt im Fall Danone, jene in Wien hat Ermittlungen gegen Nestl� eingeleitet, bestätigten die Behörden. Den Ermittlungen ging eine Strafanzeige von Foodwatch gegen die beiden Konzerne voraus, teilte die Organisation am Donnerstag mit.

Jugendlicher tötete mindestens acht Menschen in Thailand

Bangkok - Ein bewaffneter Jugendlicher hat in Thailand mindestens sechs Schüler und Lehrer seiner Schule und seine Großeltern getötet. Der Schütze tötete in einer Oberschule in der Provinz Nonthaburi nördlich der Hauptstadt Bangkok drei Schüler und drei Lehrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor habe der Bursch seine Großeltern mit der Pistole seines Großvaters in deren Wohnung erschossen und die Waffe gestohlen.

Wildberries-Lagerhalle in Jekaterinburg angegriffen

Jekaterinburg/Charkiw (Charkow) - In der Ukraine und Russland hat es in der Nacht auf Freitag erneut gegenseitige Angriffe gegeben. Ein Logistikzentrum des führenden russischen Online-Händlers Wildberries geriet in der Millionenstadt Jekaterinburg am Ural nach einem Angriff in Brand. Ein russischer Drohnenangriff löste wiederum in Balakija, in der ostukrainischen Region Charkiw, ein Feuer in den Lagerhallen eines Agrarunternehmens aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red