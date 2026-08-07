18-Jähriger nach Tötungsdelikt in Niederösterreich geständig

Langenzersdorf/Graz - Im Fall eines getöteten 29-Jährigen in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich der mordverdächtige 18-Jährige laut Exekutive in seiner Einvernahme "vollumfänglich geständig" gezeigt. Der junge Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl. Die Staatsanwaltschaft hat die U-Haft beantragt, teilte Sprecherin Gudrun Bischof am Freitag auf Anfrage mit. Der Beschuldigte soll laut Medien der sogenannten Pedo-Hunter-Szene angehören.

Einige Murenabgänge in Tirol nach starken Gewittern

Innsbruck/Schwaz/Kitzbühel - Gewitter mit Starkregen haben Donnerstagabend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und einigen kleinräumigen Überflutungen geführt. Vor allem im Zillertal gingen einige Muren ab. Zudem drang Wasser in einige Keller, Tiefgaragen und Unterführungen in Innsbruck, in Gemeinden östlich der Landeshauptstadt sowie im Bezirk Kitzbühel ein. Großflächige Überschwemmungen bzw. flächendeckende Schäden blieben aus. Verletzt wurde niemand.

Stocker-Aussage über Kinderbetreuung sorgt für Aufsehen

Wien - Eine Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen seiner Sommertour hat nun für Empörung der Opposition gesorgt. Konkret meinte er in Salzburg auf eine Frage aus dem Publikum zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie: "Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit." Er habe seine Kinder nicht als Rechenspiel erzogen, "was kriege ich dafür"." Kritik an den Aussagen kam selbst vom Koalitionspartner, der SPÖ.

Verein Neustart muss Leistungen aus Geldnot einschränken

Wien - Infolge von Budgetkürzungen fehlen dem Bewährungshilfeverein Neustart in den kommenden zwei Jahren acht Millionen Euro. "Das ist natürlich ein herber Einschnitt", konstatiert Neustart-Geschäftsführerin Dina Nachbaur. Diese Entwicklung hat Folgen: "Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Anzahl der Klientinnen und Klienten in der Bewährungshilfe zu senken." Darüber hinaus wird Neustart zukünftig innovative Programme wie "Dialog statt Hass" kaum mehr entwickeln können.

Munitionsteile verursachten Waldbrand in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld - Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) soll durch Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein. Diese Ursache wurde "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag. Der in den Teilen enthaltene Phosphor soll sich in der Hitze selbst entzündet haben. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf 100 Hektar ausgedehnt. Am Freitag waren 220 Helfer bei Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Ermittlungen im Babymilch-Skandal gegen Nestl� und Danone

Wien/Innsbruck - Im Fall um verunreinigte Babymilch sind nach Frankreich nun auch in Österreich Ermittlungen aufgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt im Fall Danone, jene in Wien hat Ermittlungen gegen Nestl� eingeleitet, bestätigten die Behörden. Den Ermittlungen ging eine Strafanzeige von Foodwatch gegen die beiden Konzerne voraus, teilte die Organisation am Donnerstag mit.

Überflutungen nach schweren Unwettern im Bundesland Salzburg

Salzburg - Gewitter mit Starkregen und Murenabgängen haben am Donnerstagabend im Bundesland Salzburg die Feuerwehren gefordert. Am stärksten betroffen waren der Pinzgau und Pongau. In Uttendorf trat der Tobersbach über die Ufer, das Wasser schoss durch einen Teil der Ortschaft und verlegte Straßen. In Stuhlfelden wurden Bewohner in Sicherheit gebracht. Bisher haben 675 Einsatzkräfte von 32 Feuerwehren 98 Einsatzstellen bearbeitet, informierte am Freitag der Landesfeuerwehrverband.

Jugendlicher tötete mindestens acht Menschen in Thailand

Bangkok - Ein bewaffneter Jugendlicher hat in Thailand mindestens sechs Schüler und Lehrer seiner Schule und seine Großeltern getötet. Der Schütze tötete in einer Oberschule in der Provinz Nonthaburi nördlich der Hauptstadt Bangkok drei Schüler und drei Lehrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor habe der Bursch seine Großeltern mit der Pistole seines Großvaters in deren Wohnung erschossen und die Waffe gestohlen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red