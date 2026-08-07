Stocker entschuldigt sich nach Aussage zu Kinderbetreuung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich für seine Aussage, dass Kinderbetreuung keine Arbeit sei, öffentlich entschuldigt. "Ein Satz von mir sorgt gerade für Diskussionen. Zu Recht, denn er ist falsch", meinte der ÖVP-Obmann in einer Aussendung. Davor hatten sich nicht nur FPÖ und Grüne in zahlreichen Aussendungen empört gezeigt sondern auch der Koalitionspartner SPÖ.

Hate Crime in NÖ: 18-Jähriger zu Tötungsdelikt geständig

Langenzersdorf/Graz - Im Fall eines getöteten 29-Jährigen in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich der mordverdächtige 18-Jährige laut Exekutive in seiner Einvernahme "vollumfänglich geständig" gezeigt. Es dürfte sich um ein Hassverbrechen aufgrund der vom Tatverdächtigen vermuteten homosexuellen Orientierung des Opfers handeln. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, dementierte entsprechende Medienberichte und APA-Informationen nicht.

Regierung feilt noch an Hilfspaket für Bauern

Wien - Die Regierung erarbeitet derzeit gemeinsam mit den Bundesländern ein Dürre-Hilfspaket für die Bauern. Am Donnerstagabend versprach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) neben Liquiditätsmaßnahmen auch "eine Kompensation der Schäden". Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) müssen sich aber noch auf die konkreten Maßnahmen einigen. Einen Termin für die Präsentation der Hilfen gibt es noch nicht.

Verdächtiger ließ bei Überfall auf Dorotheum Beute zurück

Wien - Nach dem bewaffneten Überfall auf einen Standort des Dorotheums in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag hat die Polizei vier Mitarbeiter des Geschäfts befragt, die sich zum Tatzeitpunkt dort aufgehalten hatten. "Hinsichtlich der Beschreibung des Verdächtigen stimmen die bisherigen Angaben der Zeugen überein", erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA. Das Personal war nach dem Überfallsalarm geflüchtet, später auch der Mann, der seine Beute laut Polizei zurückließ.

Einige Murenabgänge in Tirol nach starken Gewittern

Innsbruck/Schwaz/Kitzbühel - Gewitter mit Starkregen haben Donnerstagabend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und einigen kleinräumigen Überflutungen geführt. Vor allem im Zillertal gingen einige Muren ab. Zudem drang Wasser in einige Keller, Tiefgaragen und Unterführungen in Innsbruck, in Gemeinden östlich der Landeshauptstadt sowie im Bezirk Kitzbühel ein. Großflächige Überschwemmungen bzw. flächendeckende Schäden blieben aus. Verletzt wurde niemand.

Munitionsteile verursachten Waldbrand in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld - Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) soll durch Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein. Der enthaltene Phosphor dürfte sich selbst entzündet haben, wie laut Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ermittelt wurde. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf über 100 Hektar ausgedehnt. Die Bekämpfung von Glutnestern wird voraussichtlich noch einige Tage dauern. Am Freitag waren 220 Helfer bei Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Verein Neustart muss Leistungen aus Geldnot einschränken

Wien - Infolge von Budgetkürzungen fehlen dem Bewährungshilfeverein Neustart in den kommenden zwei Jahren acht Millionen Euro. "Das ist natürlich ein herber Einschnitt", konstatiert Neustart-Geschäftsführerin Dina Nachbaur. Diese Entwicklung hat Folgen: "Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Anzahl der Klientinnen und Klienten in der Bewährungshilfe zu senken." Darüber hinaus wird Neustart zukünftig innovative Programme wie "Dialog statt Hass" kaum mehr entwickeln können.

Regierung und Opposition in Venezuela begannen Dialog

Caracas - Regierung und Opposition in Venezuela haben offiziell mit einem von den USA vermittelten Dialog begonnen - allerdings ohne Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado. Am Ende der ersten Sitzung am Donnerstag (Ortszeit) teilten beide Seiten in Onlinediensten mit, sie würden eine "politische, friedliche, demokratische und verfassungsgemäße Lösung" anstreben. Die Delegation der Opposition wird von der lange im Exil lebenden Ex-Abgeordneten Dinorah Figuera angeführt.

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red