Stocker entschuldigt sich nach Aussage zu Kinderbetreuung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich für seine Aussage, dass Kinderbetreuung keine Arbeit sei, öffentlich entschuldigt. "Ein Satz von mir sorgt gerade für Diskussionen. Zu Recht, denn er ist falsch", meinte der ÖVP-Obmann in einer Aussendung. Davor hatten sich nicht nur FPÖ und Grüne in zahlreichen Aussendungen empört gezeigt sondern auch der Koalitionspartner SPÖ.

Hate Crime in NÖ: 18-Jähriger zu Tötungsdelikt geständig

Langenzersdorf/Graz - Im Fall eines getöteten 29-Jährigen in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich der mordverdächtige 18-Jährige laut Exekutive in seiner Einvernahme "vollumfänglich geständig" gezeigt. Es dürfte sich um ein Hassverbrechen aufgrund der vom Tatverdächtigen vermuteten homosexuellen Orientierung des Opfers handeln. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, dementierte entsprechende Medienberichte und APA-Informationen nicht.

Deutscher Sicherheitsrat tagt nach Drohnenvorfall in Leipzig

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag mit Teilen der Bundesregierung über den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle beraten. Der Nationale Sicherheitsrat habe sich unter dem Vorsitz des Kanzlers telefonisch "zu dem Ereignis am Flughafen Leipzig/Halle am 4. August 2026 ausgetauscht", teilte Regierungssprecher Steffen Kornelius in Berlin mit.

Regierung feilt noch an Hilfspaket für Bauern

Wien - Die Regierung erarbeitet derzeit gemeinsam mit den Bundesländern ein Dürre-Hilfspaket für die Bauern. Am Donnerstagabend versprach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) neben Liquiditätsmaßnahmen auch "eine Kompensation der Schäden". Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) müssen sich aber noch auf die konkreten Maßnahmen einigen. Einen Termin für die Präsentation der Hilfen gibt es noch nicht.

Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan schließen Militärpakt

Jeddah - Inmitten wachsender Spannungen am Golf haben die Atommacht Pakistan, der NATO-Staat Türkei und die einflussreiche Golfmonarchie Saudi-Arabien einen weitreichenden gemeinsamen Verteidigungspakt unterzeichnet. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder im saudi-arabischen Mekka sei der sogenannte "Mekka-Verteidigungspakt" geschlossen worden, hieß es in offiziellen Mitteilungen.

Munitionsteile verursachten Waldbrand in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld - Ein Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) soll durch Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst worden sein. Der enthaltene Phosphor dürfte sich selbst entzündet haben, wie laut Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ermittelt wurde. Der Brand hatte sich am Mittwoch auf über 100 Hektar ausgedehnt. Die Bekämpfung von Glutnestern wird voraussichtlich noch einige Tage dauern. Am Freitag waren 220 Helfer bei Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Regierung und Opposition in Venezuela begannen Dialog

Caracas - Regierung und Opposition in Venezuela haben offiziell mit einem von den USA vermittelten Dialog begonnen - allerdings ohne Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado. Am Ende der ersten Sitzung am Donnerstag (Ortszeit) teilten beide Seiten in Onlinediensten mit, sie würden eine "politische, friedliche, demokratische und verfassungsgemäße Lösung" anstreben. Die Delegation der Opposition wird von der lange im Exil lebenden Ex-Abgeordneten Dinorah Figuera angeführt.

Verdächtiger ließ bei Überfall auf Dorotheum Beute zurück

Wien - Nach dem bewaffneten Überfall auf einen Standort des Dorotheums in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag hat die Polizei vier Mitarbeiter des Geschäfts befragt, die sich zum Tatzeitpunkt dort aufgehalten hatten. "Hinsichtlich der Beschreibung des Verdächtigen stimmen die bisherigen Angaben der Zeugen überein", erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA. Das Personal war nach dem Überfallsalarm geflüchtet, später auch der Mann, der seine Beute laut Polizei zurückließ.

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red