Stocker entschuldigt sich nach Aussage zu Kinderbetreuung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich für seine Aussage, dass Kinderbetreuung keine Arbeit sei, öffentlich entschuldigt. "Ein Satz von mir sorgt gerade für Diskussionen. Zu Recht, denn er ist falsch", räumte der ÖVP-Obmann in einer Aussendung ein. Davor hatten sich nicht nur FPÖ und Grüne in zahlreichen Aussendungen empört gezeigt, sondern auch der Koalitionspartner SPÖ.

Hate Crime in NÖ: 18-Jähriger zu Tötungsdelikt geständig

Langenzersdorf/Graz - Im Fall eines getöteten 29-Jährigen in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich der mordverdächtige 18-Jährige laut Exekutive in seiner Einvernahme "vollumfänglich geständig" gezeigt. Es dürfte sich um ein Hassverbrechen aufgrund der vom Tatverdächtigen vermuteten homosexuellen Orientierung des Opfers handeln. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, dementierte entsprechende Medienberichte und APA-Informationen nicht.

Deutscher Sicherheitsrat tagt nach Drohnenvorfall in Leipzig

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag mit Teilen der Bundesregierung über den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle beraten. Der Nationale Sicherheitsrat habe sich unter dem Vorsitz des Kanzlers telefonisch "zu dem Ereignis am Flughafen Leipzig/Halle am 4. August 2026 ausgetauscht", teilte Regierungssprecher Steffen Kornelius in Berlin mit.

Regierung feilt noch an Hilfspaket für Bauern

Wien - Die Regierung erarbeitet derzeit gemeinsam mit den Bundesländern ein Dürre-Hilfspaket für die Bauern. Am Donnerstagabend versprach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) neben Liquiditätsmaßnahmen auch "eine Kompensation der Schäden". Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) müssen sich aber noch auf die konkreten Maßnahmen einigen. Einen Termin für die Präsentation der Hilfen gibt es noch nicht.

Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan schließen Militärpakt

Jeddah - Inmitten wachsender Spannungen am Golf haben die Atommacht Pakistan, der NATO-Staat Türkei und die einflussreiche Golfmonarchie Saudi-Arabien einen weitreichenden gemeinsamen Verteidigungspakt unterzeichnet. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder im saudi-arabischen Mekka sei der sogenannte "Mekka-Verteidigungspakt" geschlossen worden, hieß es in offiziellen Mitteilungen.

U-Haft gegen drei Männer nach Waldbrand nahe Athen

Athen - Nach dem schweren Waldbrand nahe der griechischen Hauptstadt Athen sind der Chef einer Elektro-Installationsfirma, ein weiterer Unternehmer und der Betreiber eines Windparks wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen worden. Den Verdächtigen werde auch Sachbeschädigung an Versorgungseinrichtungen vorgeworfen, berichteten griechische Medien am Freitag. Ihnen drohen bei einer Verurteilung mehr als zehn Jahre Haft.

Russischer Anti-Kriegs-Partei droht Ausschluss von Wahl

Moskau - Das russische Höchstgericht prüft den Ausschluss der einzigen Partei im Land, die sich offen gegen den Krieg in der Ukraine stellt, von der Parlamentswahl im September. Eine entsprechende Klage der kremltreuen nationalistischen Partei Rodina (Heimatland) gegen die Partei Jabloko werde am Montag vor Gericht verhandelt, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Jablokok kündigte eine Gegenklage an und bekräftigte ihr Eintreten für einen Waffenstillstand.

Wildberries-Lagerhalle in Jekaterinburg angegriffen

Jekaterinburg/Charkiw (Charkow) - In der Ukraine und Russland hat es in der Nacht auf Freitag erneut gegenseitige Angriffe gegeben. Ein Logistikzentrum des führenden russischen Online-Händlers Wildberries geriet in der Millionenstadt Jekaterinburg am Ural nach einem Angriff in Brand. Ein russischer Drohnenangriff löste wiederum in Balakija, in der ostukrainischen Region Charkiw, ein Feuer in den Lagerhallen eines Agrarunternehmens aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red