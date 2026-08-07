Russland weist Verantwortung für Drohne in Leipzig zurück

Berlin - Russland hat jegliche Verantwortung für den Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen in scharfem Ton zurückgewiesen. Die russische Botschaft in Berlin zeigte sich in einer am Freitag verbreiteten Erklärung "besorgt über eine neue Welle antirussischer Hysterie in Deutschland". Die Sprengstoff-Drohne war am Mittwoch am Flughafen Leipzig entdeckt worden. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine.

Ceuta-Krise - Spanien führt Grenzkontrollen für Italien ein

Madrid - Spanien führt als Reaktion auf italienische Grenzkontrollen nun seinerseits Kontrollen für Flüge und Schiffe aus Italien ein. Die Grenzkontrollen sollen um Mitternacht in der Nacht zum Samstag beginnen und bis zum 7. September laufen, teilte das spanische Innenministerium am Freitag mit. Italien hatte nach der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta Grenzkontrollen für Spanien eingeführt und damit einen Streit mit Madrid ausgelöst.

Trump will erneut Absetzung von US-Notenbankerin

Washington - US-Präsident Donald Trump unternimmt einen neuen Anlauf, die Notenbankerin Lisa Cook zu entlassen. Wie aus einem Schreiben hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag, teilte das Weiße Haus Cook in dieser Woche mit, dass der Präsident ihre Absetzung erwäge. Darin wird sie aufgefordert, innerhalb von drei Wochen zu Vorwürfen des Hypothekenbetrugs Stellung zu nehmen. Cooks Anwalt Abbe Lowell wies die Anschuldigungen in einer Erklärung als haltlos zurück.

Wildberries-Lagerhalle in Jekaterinburg angegriffen

Jekaterinburg/Charkiw (Charkow) - In der Ukraine und Russland hat es in der Nacht auf Freitag erneut gegenseitige Angriffe gegeben. Ein Logistikzentrum des führenden russischen Online-Händlers Wildberries geriet in der Millionenstadt Jekaterinburg am Ural nach einem Angriff in Brand. Ein russischer Drohnenangriff löste wiederum in Balakija, in der ostukrainischen Region Charkiw, ein Feuer in den Lagerhallen eines Agrarunternehmens aus.

Selenskyj erstmals seit Kriegsbeginn in Serbien

Belgrad - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land in das traditionell mit Moskau verbündete Serbien gereist. "Ich bin mit meinem Team in Serbien angekommen", schrieb Selenskyj am Freitag auf der Plattform X und veröffentlichte dazu ein Video seiner Ankunft in Belgrad. Über zwei Tage seien "wichtige Gespräche" mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und Regierungschef Djuro Macut geplant.

US-Gericht stoppt Trumps Ballsaal-Bau am Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump darf seinen umstrittenen Ballsaal im Weißen Haus laut einer Gerichtsentscheidung nicht eigenmächtig bauen. Stattdessen müsse er die Zustimmung des Kongresses einholen, der Bau müsse daher bis auf weiteres eingestellt werden, urteilte ein Berufungsgericht am Freitag in Washington. Der Trump-Regierung bleiben nun 14 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung vorzugehen und den Fall vor den Obersten US-Gerichtshof zu bringen.

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red