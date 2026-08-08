Drei Tote bei neuen russischen Attacken auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und deren Umgebung sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Unter den drei Todesopfern im östlichen Vorort Browary sei auch ein Kind, schrieb das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" unter Berufung auf Kiews Militärgouverneur Tymur Tkatschenko. Bei der Attacke seien auch zwei Erwachsene und ein Kind verletzt worden.

EU importiert wieder mehr Flüssiggas aus Russland

Brüssel - Trotz der europäischen Bemühungen um ein Ende der Abhängigkeit von Moskaus Energielieferungen ist die Menge von aus Russland in die EU importiertem Flüssiggas (LNG) einem Bericht zufolge wieder gestiegen. Die EU-Staaten hätten im Juni 14 Prozent mehr LNG aus Russland importiert als ein Jahr zuvor, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Daten des Forschungszentrums Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

EU-Kommissarin mit Kritik an Tech-Riesen in der Ceuta-Krise

Brüssel - EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen hat Tech-Unternehmen wie Meta und TikTok indirekt eine Mitschuld an der jüngsten Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta gegeben. Die Finnin deutete nach einem Treffen mit Vertretern der beiden Firmen an, diese hätten nicht genug gegen Falschinformationen getan, die auf ihren Plattformen zirkulieren.

AMS genehmigte bisher 550 Weiterbildungszeit-Anträge

Wien - Die neue Weiterbildungszeit kann von Arbeitnehmern seit 8. Juni beantragt werden. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat bis Ende Juli 550 Anträge genehmigt. 312 Anträge seien in Bearbeitung und 471 Ansuchen wurden negativ beschieden, hieß es vom AMS auf APA-Anfrage. Die überwiegende Anzahl der Ablehnungen sei erfolgt, weil zu früh angesucht wurde. Eine weitere wichtige Maßnahme seit Jahresbeginn für das AMS ist die starke Einschränkung des Arbeitslosen-Zuverdiensts.

Nach 18 Tagen Waldbrand in Frankreich eingedämmt

Marseille - Nach 18 Tagen haben Einsatzkräfte die Ausbreitung eines großen Waldbrands im Südosten Frankreichs gestoppt. Das Feuer am Gros Bessillon im D�partement Var sei nun offiziell "fixiert", teilte die Präfektur am Freitag mit. Es habe sich auf rund 6.300 Hektar ausgebreitet, mehrere Ortschaften bedroht und dutzende Häuser zerstört.

Experte Czypionka fürs Gesundheitssystem pessimistisch

Wien - Thomas Czypionka, Experte für Gesundheitsökonomie und -politik am Institut für Höhere Studien (IHS), sieht für Österreichs Gesundheitssystem keine rosige Zukunft. Notwendig wäre eine integrierte Versorgung, bei der die Menschen durch das System begleitet würden, doch eine große Reform scheitere an den vielen Vetoplayern im Land, sagte er im Interview mit der APA. Kein gutes Zeugnis stellte er der Reformpartnerschaft aus - wobei er noch einiges an Potenzial erblickte.

Abholzung am Amazonas deutlich zurückgegangen

Bras�lia - Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt gesunken. In der Periode von August 2025 bis Juli 2026 seien 2.874 Quadratkilometer Wald zerstört worden, teilten die Behörden am Freitag unter Berufung auf Satellitendaten mit. Dies seien 37 Prozent weniger als in den zwölf Monaten davor - und der niedrigste Stand seit der genauen Erfassung der Abholzung im Jahr 2016.

Stocker besucht Erdoğan: Wirtschaft und Migration im Fokus

Wien/Ankara/Athen - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist am Sonntag nach Ankara, wo er am Montag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan treffen wird. Themen sind laut Bundeskanzleramt die wirtschaftliche Kooperation, geopolitische Herausforderungen wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder die Lage im Nahen Osten sowie Fragen wie Sicherheit oder Migration. Der Türkei komme hierbei schon aufgrund der geografischen Lage eine Schlüsselrolle zu, hieß es im Vorfeld.

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red