Vierjähriger in Wien von 72-Jährigem in Wohnung festgehalten

Wien - Ein Vierjähriger ist am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem 72-Jährigen gegen seinen Willen in eine Wohnung gebracht und dort festgehalten worden. Der Bub hatte sich zunächst mit Angehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten machten sich auf die Suche nach dem Kind und fanden ihn in der Wohnung des 72-Jährigen. Dort könnte es zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen sein.

Sprengstoffbeladene Drohne in Bulgarien explodiert

Sofia - Das osteuropäische NATO-Land Bulgarien hat am Samstag das Eindringen einer Drohne in seinen Luftraum vermeldet. Wie Ministerpräsident Rumen Radew nach einer Sitzung des Sicherheitsrates in Sofia bekannt gab, explodierte das Fluggerät und stürzte danach ab. Der Absturzort befindet sich 100 Meter von der rumänischen Grenze entfernt im Nordosten des Landes. In Rumänien waren in den vergangenen Wochen mehrmals Drohnen abgestürzt.

Vier Tote bei neuen russischen Attacken auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet worden. Bei einem Angriff im Vorort Bowary seien eine Großmutter, ein Großvater und ihr dreijähriger Enkel getötet worden, erklärte Selenskyj im Onlinedienst X. Die staatlichen Rettungsdienste veröffentlichten Fotos eines brennenden Gebäudes. Selenskyj zufolge wurden vier weitere Menschen ins Krankenhaus gebracht.

EU importiert wieder mehr Flüssiggas aus Russland

Brüssel - Trotz der europäischen Bemühungen um ein Ende der Abhängigkeit von Moskaus Energielieferungen ist die Menge von aus Russland in die EU importiertem Flüssiggas (LNG) einem Bericht zufolge wieder gestiegen. Die EU-Staaten hätten im Juni 14 Prozent mehr LNG aus Russland importiert als ein Jahr zuvor, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Daten des Forschungszentrums Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Mordverdächtiger 18-Jähriger in Niederösterreich in U-Haft

Langenzersdorf - Über jenen 18-Jährigen, der in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) einen 29-Jährigen getötet haben soll, ist am Samstag vom Landesgericht Korneuburg U-Haft verhängt worden. Dies teilte Gerichtssprecherin Barbara Michalek auf APA-Anfrage mit. Der Tatverdächtige dürfte ein Hassverbrechen aufgrund der von ihm vermuteten homosexuellen Orientierung des Opfers begangen haben. Er gestand laut Polizei in seiner Einvernahme, den Wiener umgebracht zu haben.

Brand im Föhrenwald: Großteil der Einsatzkräfte abgezogen

St. Egyden am Steinfeld - Der am Mittwochabend ausgebrochene Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist inzwischen so weit unter Kontrolle, dass ein großer Teil der Einsatzkräfte abgezogen werden konnte. Seit Freitagabend kämpften nur noch rund 30 Mitglieder von vier Feuerwehren der Katastralgemeinden von St. Egyden gegen die zahlreichen Glutnester, teilte Einsatzleiter Thomas Krenn auf APA-Anfrage mit.

Raketenangriff auf Tanker in Straße von Hormuz

Abu Dhabi - In der strategisch wichtigen Straße von Hormuz ist am Samstag ein Schiff der staatlichen Ölgesellschaft von Abu Dhabi (ADNOC) mit einer Rakete angegriffen worden. Verletzt wurde dabei jedoch niemand, wie das Unternehmen über die staatliche Nachrichtenagentur WAM mitteilte. Zu dem angegriffenen Schiff, seiner Ladung, dem Ausmaß des Schadens oder zur Verantwortung für den Angriff wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Lage sei aber unter Kontrolle, hieß es.

Erdbeben in Tirol mit Stärke 3,5

Hall in Tirol/Innsbruck - Ein Erdbeben der Stärke 3,5 hat sich Samstagfrüh gegen 6.42 Uhr im Raum Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet. Das Beben wurde im Raum Hall sowie im Großraum Innsbruck und den umliegenden Gemeinden von vielen Personen deutlich bis stark verspürt, teilte der österreichische Erdbebendienst Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit. Gläser hätten geklirrt, Fenster und Möbel wahrnehmbar gerüttelt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red