Vier Tote bei neuen russischen Attacken auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet worden. Bei einem Angriff im Vorort Bowary seien eine Großmutter, ein Großvater und ihr dreijähriger Enkel getötet worden, erklärte Selenskyj im Onlinedienst X. Die staatlichen Rettungsdienste veröffentlichten Fotos eines brennenden Gebäudes. Selenskyj zufolge wurden vier weitere Menschen ins Krankenhaus gebracht.

US-Medien: Leipziger Sprengstoffdrohne womöglich russisch

Leipzig/Washington - Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle in Deutschland berichten US-Medien über eine mögliche Verbindung zu Russland. Das "Wall Street Journal" schreibt unter Berufung auf mit Geheimdienstberichten vertraute US-Beamte, die Sprengstoffdrohne gehöre wahrscheinlich der russischen Führung. Der US-Sender CNN zitierte einen US-Verteidigungsbeamten in Europa, wonach die USA zum Schluss gekommen sind: Die Drohne sei von einem russischen Geheimdienst.

Ukrainische Drohne mit Sprengstoff in Bulgarien explodiert

Sofia - Das osteuropäische NATO-Land Bulgarien hat am Samstag das Eindringen einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in seinen Luftraum vermeldet. Die erste Analyse der Reste des Flugobjekts zeigte dann nach den Angaben des Verteidigungsministeriums in Sofia, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Lockdrohne Maja handelte, wie die dpa berichtete. Dieser Drohnen-Typ wird laut dem Ministerium von den ukrainischen Streitkräften häufig verwendet.

Ex-Gerichtschef Baka soll neuer ungarischer Präsident werden

Budapest - Ungarn soll wieder einen ehemaligen Höchstgerichtspräsidenten als Staatsoberhaupt bekommen. Dies entschied die Fraktion der Regierungspartei TISZA am Samstag. Dem im Juli per Verfassungsänderung aus dem Amt entfernten T�mas Sulyok soll der frühere Präsident des Obersten Gerichts, Andr�s Baka, nachfolgen. Als Gerichtspräsident war er im Jahr 2011 abgesetzt worden, nachdem er scharfe Kritik an der Justizreform des damaligen Premiers Viktor Orb�n geübt hatte.

Selenskyj bei Vucic: Serbien und Ukraine wollen kooperieren

Belgrad/Prishtina (Pristina) - Die serbische Regierung gilt als moskautreu, die Ukraine wird von Russland mit Krieg überzogen - trotzdem möchten beide Länder enger zusammenarbeiten. Darüber sprach der serbische Präsident Alexander Vucic mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj, der am Samstag erstmals seit seinem Amtsantritt 2019 Belgrad besuchte. Es ging auch um den künftigen Weg beider Länder in die EU.

Raketenangriff auf Tanker in Straße von Hormuz

Abu Dhabi - In der strategisch wichtigen Straße von Hormuz ist am Samstag ein Schiff der staatlichen Ölgesellschaft von Abu Dhabi (ADNOC) mit einer Rakete angegriffen worden. Verletzt wurde dabei niemand, wie das Unternehmen über die staatliche Nachrichtenagentur WAM mitteilte. Zu dem Schiff, seiner Ladung, dem Ausmaß des Schadens oder zur Verantwortung für den Angriff wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ein weiteres Schiff wurde nach Behördenangaben vor der Küste Omans angegriffen.

Tödlicher Unfall in OÖ erst nach eineinhalb Tagen entdeckt

Aschach an der Donau - Bereits in der Nacht auf Freitag dürfte ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Eferding bei Aschach an der Donau mit seinem Wagen tödlich verunglückt sein. Das Unfallwrack mit dem toten Mann wurde erst am Samstagvormittag von einer Radfahrerin entdeckt. Das Auto war bei dem Unfall über einen Erdhügel katapultiert worden und lag so etwas verborgen von der Fahrbahn. Der Onkel des Mannes hatte zuvor schon eine Vermisstenmeldung gemacht, teilte die Polizei der APA mit.

Verdächtiger nach Messerangriffen in Rotterdam festgenommen

Rotterdam - Nach Messerangriffen in Rotterdam mit zwei Verletzten hat die niederländische Polizei einen 26-jährigen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Angreifer am Samstag an verschiedenen Orten in der Hafenstadt offenbar wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red